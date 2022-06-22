ظاهرة فلكية تُرى بالعين المجردة في سماء المملكة فجر الخميس

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قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه يجرى رصد ظاهرة فلكية في سماء المملكة والوطن العربي، قبيل فجر غد الخميس الموافق 23 من يونيو، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وأوضحت الجمعية أن الظاهرة هي اقتران القمر بكوكب المريخ، حيث سيفصل بينهما حوالي 2 درجة بالأفق الجنوبي الشرقي، في ظاهرة يمكن أن تُشاهد بالعين المجردة.

وليست هذه هي المرة الأولي التي يحدث فيها اقتران القمر بكوكب المريخ، فالمتابعون للظواهر الفلكية، رأوا هذا الاقتران خلال شهر فبراير الماضي.

ونظرًا لصغر حجم كوكب المريخ، حيث يبلغ قطره 6.790 كم فقط، مما يجعله يزيد قليلاً عن نصف حجم الأرض ( 12.750 كيلومتر من حيث القطر).

ويجرى رصد القمر والمريخ قبل حوالي 3 ساعات من شروق الشمس، باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي، ونظرًا لأن المسافة الظاهرية بين القمر والمريخ واسعة، فلن يظهرا سويًا في مجال رؤية التلسكوب، ولكن يمكن ذلك من خلال المناظير.