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ولي العهد يصل إلى تركيا

ولي العهد يصل إلى تركيا
٠١:١:١٠ م، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، إلى العاصمة التركية أنقرة، في ختام زياراته الخارجية، والتي بدأها من القاهرة.

وقبل قليل غادر سمو ولي العهد العاصمة الأردنية، بعد زيارة رسمية التقى خلالها الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، وتم عقد اجتماعات مكثفة أسفرت عن 8 اتفاقات مع الحكومة الأردنية.

وجاءت زيارة ولي العهد للأردن بعد زيارة رسمية إلى مصر ضمن جولة خارجية تشمل مصر والأردن وتركيا، وذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن يختتم ولي العهد جولته الإقليمية من خلال محطته الثالثة بتركيا، حيث يعقد مباحثات مع الرئيس التركي، بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، ستتناول ملفات سياسية واقتصادية، وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة.

ومن المتوقع أن تكون الأجندة الرئيسة للمحادثات هي الاقتصاد، حيث ستتم مناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لزيادة التعاون بين الرياض وأنقرة في مختلف المجالات من التجارة إلى السياحة، ومن الصحة إلى الصناعات الدفاعية، إلى جانب توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين.

 

الكلمات الدلالية:
اسطنبول الأردن بن سلمان تركيا ولي العهد

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