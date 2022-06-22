بـ443 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11319 نقطة

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس، اليوم، منخفضًا 339.76 نقطة ليقفل عند مستوى 11319.88 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء، لسوق الأسهم، 219 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 443 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 21 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 188 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: بحر العرب، وبترو رابغ، وسلامة، وعطاء، وجاكو الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: جبسكو، وأمانة للتأمين، ومعادن، ودار الأركان، وسبكيم العالمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.76% و9.99%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وصادرات، وبحر العرب، وبترو رابغ، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: بحر العرب، وصادرات، والراجحي، ودار الأركان، وإس تي سي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 225.45 نقطة ليقفل عند مستوى 20649.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 570 الف سهم تقاسمتها 2826 صفقة.