الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
كاميرا منزلية توثق تصرفا غريبا من عمال شركة «النظافة» بأحد أحياء الرياض
بـ «تحية الإسلام والعربية الفصحى».. سمو ولي العهد يحيي حرس الشرف التركي (فيديو)
شاهد.. تدفق الشلالات جنوب شرق الطائف
‏الملك عبدالله: المملكة ستظل سندًا.. والأردن الجار الأمين
لحظة استقبال الرئيس التركي سمو ولي العهد في أنقرة
ظاهرة فلكية تُرى بالعين المجردة في سماء المملكة فجر الخميس

اقتصادية

بـ443 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11319 نقطة

بـ443 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11319 نقطة
٠١:١:٥٦ م، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس، اليوم، منخفضًا 339.76 نقطة ليقفل عند مستوى 11319.88 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء، لسوق الأسهم، 219 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 443 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 21 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 188 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: بحر العرب، وبترو رابغ، وسلامة، وعطاء، وجاكو الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: جبسكو، وأمانة للتأمين، ومعادن، ودار الأركان، وسبكيم العالمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.76% و9.99%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وصادرات، وبحر العرب، وبترو رابغ، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: بحر العرب، وصادرات، والراجحي، ودار الأركان، وإس تي سي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 225.45 نقطة ليقفل عند مستوى 20649.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 570 الف سهم تقاسمتها 2826 صفقة.

الكلمات الدلالية:
الأسهم السعودية الأسهم الموازية جلسة التداول سوق الأسهم مؤشر سوق الأسهم

مواد ذات صلة

المزيد
STC تسهل حركة البيانات والاتصالات لمنتدى جازان الاقتصادي

STC تسهل حركة البيانات والاتصالات لمنتدى جازان الاقتصادي

منذ 7 سنوات
وزير الطاقة: موقف إيران لا يؤثر على سوق النفط

وزير الطاقة: موقف إيران لا يؤثر على سوق النفط

منذ 6 سنوات
«الإحصاء»: نمو اقتصاد المملكة 1.2% خلال الربع الأول

«الإحصاء»: نمو اقتصاد المملكة 1.2% خلال الربع الأول

منذ 4 سنوات
موجز أسعار الذهب والعملات بالمملكة اليوم الخميس

موجز أسعار الذهب والعملات بالمملكة اليوم الخميس

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *