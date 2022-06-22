“اكسبرو” تُعلن أسماء الجهات الحكومية الفائزة بجائزة التميز العملي والمؤسسي

تواصل – واس:

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، “اكسبرو”، اليوم، عن الجهات الحكومية الحاصلة على جائزة التميز العملي والمؤسسي في كفاءة الإنفاق في دورتها الرابعة.

وأوضحت أن الجائزة ركزت في دورتها الرابعة على معايير محددة خاصة بالتقييم العام، إضافةً إلى معايير للفرص الإبداعية ومدى تأثيرها على المجتمع والفرد، فضلاً عن جائزة التميز العلمي التي خصصت للجهات التي قامت بتنفيذ مبادرات كفاءة الإنفاق، وحققت بفضل الله ثم كفاءتها وعطاءاتها نتائج مميزة وفق معايير التميز العلمي.

وأضافت أن جائزة التميز العملي حصل عليها، كلٌ من:

1 – وزارة الدفاع.

2 – وزارة الصحة.

3 – وزارة العدل.

4 – ورئاسة أمن الدولة.

5 – المباحث العامة.

6 – المديرية العامة للجوازات.

7 – هيئة تطوير المنطقة الشرقية.

8 – الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

9 – أمانة العاصمة المقدسة.

10 – أمانة منطقة القصيم.

11 – أمانة منطقة عسير.

12 – جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

13 – جامعة الملك سعود.

14 – جامعة جدة.

15 – إمارة المنطقة الشرقية.

16 – وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

17 – جامعة الملك خالد.

18 – أمانة الطائف.

20 – المؤسسة العامة للحبوب.

وأكدت أن جائزة التميز المؤسسي حصل عليها، كلٌ من:

1 – وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

2 – وزارة الصحة.

3 – وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

4 – وزارة المالية.

5 – وزارة الدفاع.

6 – وزارة العدل.

7 – المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

8 – مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

9 – مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

10 – الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

11 – جامعة جدة.

12 – جامعة تبوك.

13 – جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

14 – جامعة الملك خالد.

15 – الجامعة السعودية الإلكترونية.

15 – المديرية العامة للجوازات.

17 – المديرية العامة للسجون.

18 – المديرية العامة لحرس الحدود.

19 – وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

20 – رئاسة الاستخبارات العامة.

21 – المباحث العامة.

22 – أمانة منطقة المدينة المنورة والبلديات التابعة لها.

23 – أمانة العاصمة المقدسة والبلديات التابعة لها.

24 – أمانة المنطقة الشرقية والبلديات التابعة لها.

25 – إمارة منطقة مكة المكرمة.

26 – المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

بينما حصدت على جائزة الفرص الإبداعية في كفاءة الإنفاق، كلٌ من:

1 – وزارة الصحة في مركزية النقل الإسعافي.

2 – جامعة الملك سعود في تحليل هرمون النمو التحفيزي المختصر.

3 – المديرية العامة للسجون في العيادات الافتراضية بالشراكة مع وزارة الصحة.

4 – المؤسسة العامة للحبوب في فرصة تحسين ممارسات الشراء في مناقصات القمح العالمية.

5 – أمانة محافظة الطائف والبلديات التابعة لها في إنشاء شبكة متكاملة لتجميع المياه الجوفية وإعادة استخدامها بشكل أفضل لتحسين جودة الحياة في حي الوسام.

في حين تُوجت بدرع التميز في كفاءة الإنفاق، كل من:

1 – وزارة الصحة.

2 – وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

3 – وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

4 – جامعة جدة.

وبهذه المناسبة قدم الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبد الرزاق العوجان، شكره جميع الجهات الحكومية التي بادرت وعملت ونفذت الخطط التطويرية؛ مؤكدًا أن تحقيق كفاءة الإنفاق تمثل واحدة من الأهداف التي تضعها الإدارة الحكيمة والرشيدة لرؤية المملكة 2030.