الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. الكويت تعلن حلّ مجلس الأمة والدعوة إلى إجراء انتخابات
عاجل.. ولي عهد الكويت نيابةً عن والده: لن نحيد عن الدستور أو نعطله
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دولي

عاجل.. الكويت تعلن حلّ مجلس الأمة والدعوة إلى إجراء انتخابات

عاجل.. الكويت تعلن حلّ مجلس الأمة والدعوة إلى إجراء انتخابات
٠١:١:٤٩ م، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قرر أمير الكويت حلّ مجلس الأمة “البرلمان الكويتي”، والدعوة لانتخابات جديدة خلال أشهر، بينما قال ولي عهد الكويت: “لن نتدخل في الانتخابات ولا في اختيار رئيس مجلس الأمة القادم”.

ولفت ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في كلمته التي ألقاها نيابة عن أمير البلاد إلى أن أولي الأمر لن يحيدوا عن الدستور ولن يقوموا بتعديله ولا تعطيله أو تعليقه أو المساس به، وأنه حملوا أمانة الحكم باعتبارها تكليفًا لا تشريفًا.
وأوضح أن عمل على تحقيق الاستقرار الوطني ورفاهية الشعب وتأكيد وحدته، الكويت دولة مؤسسات وصاحبة تجربة رائدة ومنارة للعمل الإنساني،

وأضاف أن هناك أخطارًا وأزمات تحيط بالبلاد من كل جانب، وأن البلاد تحتاج إلى الحيطة والحذر وأخذ الدروس والعبر لأن الأخطار تحيط بها من كل جانب، مشيرًا إلى البعض ينشغل بمسائل بعيدة عن الطموح وسط كل هذه المخاطر والمشهد السياسي تمزقه الخلافات والصراعات.

وأشار إلى أن هناك تداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ترتبت عليه ممارسات تهدد الوحدة الوطنية، مؤكدًا أن تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمزق المشهد السياسي.

وبين أن غياب الدور الحكومي في المتابعة والمحاسبة عطل مسيرة التنمية، وأن الدولة لم تتدخل في عمل السلطات لكننا لم نلمس منها أي إنجازات.

وكشف أن المواطنين غير راضين عن عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن الوضع الراهن يتطلب منا وقفة مصارحة ومراجعة، لذلك قررنا حل مجلس الأمة دستوريًا واللجوء إلى انتخابات، مؤكدًا أن الدولة لن تتدخل في الانتخابات ولا في اختيار رئيس مجلس الأمة القادم.

الكلمات الدلالية:
أمير الكويت الدستور الكويت انتخابات مجلس الأمة الكويتي

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