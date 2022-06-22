“الطاقة الدولية” تُحذر أوروبا: روسيا قد تقطع عنكم الغاز بالكامل وعليكم إيجاد البديل

تواصل- فريق التحرير

حذرت وكالة الطاقة الدولية، دول الاتحاد الأوروبي، من أن روسيا قد تقرر في أي وقت قطع إمدادات الغاز بالكامل، وأنه على أوروبا وضع خطط للطوارئ.

وبسبب الوضع المتوتر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وانعكاسات ذلك على إمدادات الغاز من روسيا، تبحث دول الاتحاد الأوروبي عن موردي غاز بدائل، حيث تلعب القارة الإفريقية دورًا في الحد من الاعتماد على الصادرات الروسية. إذ أن بعض البلدان في إفريقيا لديها احتياطات كبيرة من الغاز، لكن في كثير من الأحيان تكون قدرات الإنتاج والنقل محدودة.

فيما كشف المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الهيدروجين سيكون بديلًا عن الغاز والفحم في المستقبل، مؤكدًا أن وقف واردات الطاقة وخاصة الغاز من روسيا بشكل نهائي، سيحتاج إلى وقت.

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ، عددًا من البنوك الغربية بعدم سداد قيمة الغاز الروسي، وذلك بعد أسبوعين من مطالبته السداد بالروبل الروسي.