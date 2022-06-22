“شؤون الأسرة”: 6 خطوات لتعزيز فرص تفوق الأبناء

تواصل – فريق التحرير

كشف مجلس شؤون الأسرة، أن هناك 6 خطوات أسرية يجب اتباعها لتعزيز فرص تفوق الأبناء، مؤكدًا أن رعاية العائلة للأبناء هي سر التفوق في حياتهم، حيث تغرس فيهم الطموح والمثابرة منذ مراحل طفولتهم المبكرة.

وأوضح المجلس في إنفوجراف على حسابه بموقع “تويتر”، أن طلاب وطالبات المملكة حققوا التفوق بـ 22 جائزة دولية في معرض آيسف لعام 2022، و8 جوائز في المعرض ذاته لعام 2018.

وأشار المجلس إلى أن هناك 6 خطوات أسرية لتعزيز فرص تفوق الأبناء وهي:

1- غرس الثقة والأمل في نفوس الأبناء.

2- المشاركة بوضع أهداف صغيرة يمكن تحقيقها.

3- تنظيم جدول حياة الأبناء وتوزيع مهامهم اليومية بعناية.

4- تنشئة الأبناء على حب التنافس والتحدي والطموح.

5- تعريف الأبناء بمهارات التفكير الإيجابي والبعد عن السلبيات.

6- تعليم الأبناء كيفية التعامل مع الإخفاق وتحويله إلى دافع للنجاح.