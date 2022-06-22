أبرزها القلب.. دراسة تربط بين التعرض للضوء أثناء النوم والإصابة بأمراض خطيرة

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توصلت دراسة علمية أجريت في كلية الطب بجامعة نورث وسترن فاينبيرج بولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى ارتباط بين الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، وبين التعرض للضوء أثناء النوم.

وخضع 552 رجلاً وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 63 و84 عاماً للدراسة، حيث ارتدوا جهاز تتبع صغيراً يشبه ساعة اليد، يقوم بقياس عدد ساعات النوم ومتوسط حركة الأشخاص في أثناء نومهم وتعرضهم للضوء.

وكشف الباحثون أن أولئك الذين تعرضوا للضوء في أثناء النوم، بما في ذلك الضوء الخافت جداً، كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض السكري، أو السمنة، وكذلك ارتفاع ضغط الدم، فضلا عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأظهرت الدراسة كذلك أن الأشخاص الذين يتعرضون للضوء في أثناء النوم يعتبرون أكثر ميلاً للنوم في وقت متأخر، وبالتالي الاستيقاظ في وقت متأخر، ووفقا للباحثين فإن النوم المتأخر في حد ذاته يزيد من مخاطر الإصابة باضطرابات القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي.

من جانبها، أكدت الباحثة الرئيسية في الدراسة فيليس زي، أن النوم ليلة واحدة فقط في الضوء الخافت أدى إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وارتفاع معدل ضربات القلب لدى الشباب خلال تجربة تم إجراؤها في مختبر للنوم.

وأظهرت الدراسات السابقة أن معدل ضربات القلب المرتفع ليلاً هو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب في المستقبل والوفاة المبكرة، في حين أن مستويات السكر المرتفعة في الدم هي علامة على مقاومة الأنسولين، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.