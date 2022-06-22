“الحج” تنبه إلى أشياء يُمنع حملها عند السفر بالطائرة لأداء المناسك

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الحج والعمرة تنبيهًا بضرورة التأكد من عدم وجود بعض الأشياء عند السفر بالطائرة لأداء المناسك.

وأوضحت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنها تنبه إلى أمور يُمنع حملها عند القدوم سفرًا بالطائرة لأداء المناسك، وهي على النحو التالي:

أولًا: المواد الحادة، ومنها:

1 – المقصات.

2 – السكاكين.

3 – المشارط.

4 – الشفرات الحادة.

ثانيًا: أدوات العمل، وهي:

1 – المطارق.

2 – المسامير.

3 – مفاتيح الربط.

4 – أدوات الحفر.

ثالثًا: جميع أنواع الأسلحة النارية، مثل:

1 – الأسلحة.

2 – الطلقات النارية.

3 – المسدس الصاعق.

4 – الألعاب النارية.

رابعًا: مواد أخرى، مثل:

1 – المواد السامة.

2 – المواد المضغوطة.

3 – المواد القابلة للإشتعال.

وأكدت الوزارة أن المملكة تنتظر ضيوف الرحمن بشوق وترحاب، وأنها على أتم الاستعداد لاستقبالهم في بلدهم الثاني، لتقديم أفضل الخدمات الفندقية والطبية والأمنية وفي جميع المجالات، حتى يتسنى لحجاج بيت الله أداء المناسك في سهولة ويسر وأجواء إيمانية، متمنية لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا بإذن الله.