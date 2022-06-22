«التجارة» توضح مزايا وإجراءات التحول من مؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

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كشفت وزارة التجارة، عن أبرز مزايا التحول من مؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وإجراءات تقديم طلب التحول إلكترونيًا.

وأوضحت الوزارة أن المميزات الأساسية في التحول من مؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة هي:

1- تكون الذمة المالية على الشركة وليس على الشركاء.

2- التوسع بسهولة في الأنشطة والمجالات.

3- يكون وضعها الائتماني أفضل للحصول على فرص تمويل عالية.

أما عن إجراءات تقديم طلب التحول الإلكتروني، من ( هنا )، كما أفادت الوزارة أنها كالآتي:

1- الدخول على خدمات الشركات.

2- اختيار أيقونة “تحويل من مؤسسة إلى شركة”.

3- تعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب.

4- توثيق العقد وسداد الرسوم وإصدار السجل التجاري الجديد.

وأشارت الوزارة، عبر رد حساب العناية بالعملاء على سؤال حول كيفية بيع حصة أحد الشركاء للغير أو التنازل عنها، أنه يمكن تقديم طلب قرار شركاء بخروج شريك والتنازل عن الحصص إلكترونيًا عبر رابط الخدمة من ( هنا ).

وأشارت إلى أن حقوق الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي التنازل عن حصته للغير أو لأحد الشركاء، وكذلك المشاركة في التصويت والمداولة في اجتماعات الجمعية العامة للشركاء، بينما أبرز الواجبات على الشركاء هي الوفاء بكامل قيمة الحصة عند تأسيس الشركة، وكذلك أنه في حال رغبة الشريك في التنازل عن حصته لغير الشركاء، أن يبلغ الشركاء عن طريق مدير الشركة.

وكانت وزارة التجارة أعلنت، في وقت سابق، شروط تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشملت:

1- أن تتم الموافقة على عقد تأسيس الشركة من جميع الشركاء.

2- تعيين مجلس رقابة، إذا زاد عدد الشركاء عن 20 شريكًا.

3- ألا يكون أحد الشركاء موظفًا حكوميًا.