الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
ولي العهد يغادر الأردن متوجهًا إلى تركيا
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ولي العهد يغادر الأردن متوجهًا إلى تركيا

ولي العهد يغادر الأردن متوجهًا إلى تركيا
١١:١:٣٥ ص، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، العاصمة الأردنية عمان، بعد زيارة رسمية، متوجهًا إلى مدينة اسطنبول التركية.

وكان في مقدمة مودعي سمو ولي العهد لدى مغادرته، الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

كما كان في وداعه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، وسفير الأردن لدى المملكة علي الكايد، وكبار المسؤولين في الحكومة الأردنية.

وبعث ولي العهد برقية شكر لملك الأردن بعد مغادرته عمّان، أعرب فيها عن بالغ امتنانه وتقديره على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

الجدير بالذكر أن جولة ولي العهد محمد بن سلمان بدأت بمصر ثم الأردن وتليها تركيا، بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقًا من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان.

ووصل سمو ولي العهد إلى العاصمة الأردنية أمس، حيث استقبله فيها الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن.

وقدم ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، قلادة الحسين بن علي، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، وذلك تجسيدًا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين.

وتعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.

وكان ولي العهد وملك الأردن عقدا لقاءً ثنائيًا وجلسة مباحثات موسعة، بعد وصول ولي العهد إلى العاصمة عمان، فيما جرى عمل مراسم استقبال رسمية بعد الوصول.

الكلمات الدلالية:
الأردن بن سلمان تركيا ولي العهد

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