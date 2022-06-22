الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة في مؤسسة البريد لحملة البكالوريوس
71 مليار ريال في 5 سنوات.. 8 اتفاقيات لتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة والأردن
هيئة العقار تضبط 2486 إعلانًا مخالفًا.. وتُصنف 39 منشأة
إحباط تهريب (91) طنًا من القات المخدر و160.000 قرص إمفيتامين (فيديو)
“الصحة” تسجل 1082 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 931 حالة
أسعار الذهب تهبط في المملكة.. وعيار 21 يسجل 192 ريالاً للجرام

فرص

الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة في مؤسسة البريد لحملة البكالوريوس

الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة في مؤسسة البريد لحملة البكالوريوس
١٠:١:٥١ ص، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة البريد، “سبل” عن توفر وظائف إدارية شاغرة وفقًا للتفاصيل و الشروط أدناه:

* المسميات الوظيفية :

1- مطور تكامل

المؤهلات والشروط :

– بكالوريوس تكنولوجيا معلومات أو ما يعادلها

– مشاركة تنفيذ مهام ربط وتكامل الأنظمة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.

– متابعة إعداد مواصفات متطلبات البرمجيات وإدارتها لتلبية احتياجات العمل.

– مراجعة توثيق جميع أنشطة التطوير لضمان الوثائق المناسبة للرجوع إليها واستخدامها في المستقبل.

– إعداد تقارير عن قاعدة بيانات الأخطاء لضمان تتبع المشكلات والمشاركة في تقديم الحلول المناسبة.

2- قائد فريق ذكاء الأعمال

المؤهلات والشروط :

– قيادة عمليات التصميم والتنفيذ والدعم لبرامج وأنظمة ذكاء الأعمال لتحقيق نتائج وتوقعات أفضل للأعمال.

– إعداد وتنفيذ إستراتيجية ذكاء الأعمال لتقنية المعلومات وفق أهداف المؤسسة وغاياتها.

– تصميم وتطوير تطبيقات ذكاء الأعمال والحفاظ عليها وتوثيقها ودعم ترقيات الأدوات.

3- قائد فريق تطوير البرمجيات

المؤهلات والشروط :

– قيادة عمليات تطوير وتصميم برمجيات أنظمة تخطيط موارد المؤسسات.

– مراقبة تنفيذ جميع مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات.

– إجراء تقييمات فنية للبنية التحتية الحالية والتأكد من تحديد الأولويات وتقييمها.

– إعداد وتطوير منهجيات وسيناريوهات الاختبارات ووضع الحلول وتحليل النتائج.

– متابعة دورة حياة حلول العيوب وإدارتها لضمان جودة الحلول واكتمالها.

* التقديم:

رابط التقديم  (اضغط هنا)

الكلمات الدلالية:
البريد السعودي حملة البكالوريوس سبل وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
جامعة الملك عبدالعزيز تُعلن عن مواعيد الاختبار لوظائف المستشفى الجامعي

جامعة الملك عبدالعزيز تُعلن عن مواعيد الاختبار لوظائف المستشفى الجامعي

منذ 3 أشهر
«المالية» تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس

«المالية» تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس

منذ 3 سنوات
رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لحملة الثانوية فأعلى

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لحملة الثانوية فأعلى

منذ أسبوع واحد
لحديثي التخرج.. وظائف شاغرة بوزارة الاستثمار في مجال التوثيق والأرشفة

لحديثي التخرج.. وظائف شاغرة بوزارة الاستثمار في مجال التوثيق والأرشفة

منذ 4 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *