الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة في مؤسسة البريد لحملة البكالوريوس

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أعلنت مؤسسة البريد، “سبل” عن توفر وظائف إدارية شاغرة وفقًا للتفاصيل و الشروط أدناه:

* المسميات الوظيفية :

1- مطور تكامل

المؤهلات والشروط :

– بكالوريوس تكنولوجيا معلومات أو ما يعادلها

– مشاركة تنفيذ مهام ربط وتكامل الأنظمة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.

– متابعة إعداد مواصفات متطلبات البرمجيات وإدارتها لتلبية احتياجات العمل.

– مراجعة توثيق جميع أنشطة التطوير لضمان الوثائق المناسبة للرجوع إليها واستخدامها في المستقبل.

– إعداد تقارير عن قاعدة بيانات الأخطاء لضمان تتبع المشكلات والمشاركة في تقديم الحلول المناسبة.

2- قائد فريق ذكاء الأعمال

المؤهلات والشروط :

– قيادة عمليات التصميم والتنفيذ والدعم لبرامج وأنظمة ذكاء الأعمال لتحقيق نتائج وتوقعات أفضل للأعمال.

– إعداد وتنفيذ إستراتيجية ذكاء الأعمال لتقنية المعلومات وفق أهداف المؤسسة وغاياتها.

– تصميم وتطوير تطبيقات ذكاء الأعمال والحفاظ عليها وتوثيقها ودعم ترقيات الأدوات.

3- قائد فريق تطوير البرمجيات

المؤهلات والشروط :

– قيادة عمليات تطوير وتصميم برمجيات أنظمة تخطيط موارد المؤسسات.

– مراقبة تنفيذ جميع مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات.

– إجراء تقييمات فنية للبنية التحتية الحالية والتأكد من تحديد الأولويات وتقييمها.

– إعداد وتطوير منهجيات وسيناريوهات الاختبارات ووضع الحلول وتحليل النتائج.

– متابعة دورة حياة حلول العيوب وإدارتها لضمان جودة الحلول واكتمالها.

* التقديم:

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