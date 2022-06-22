الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة في مؤسسة البريد لحملة البكالوريوس
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أعلنت مؤسسة البريد، “سبل” عن توفر وظائف إدارية شاغرة وفقًا للتفاصيل و الشروط أدناه:
* المسميات الوظيفية :
1- مطور تكامل
المؤهلات والشروط :
– بكالوريوس تكنولوجيا معلومات أو ما يعادلها
– مشاركة تنفيذ مهام ربط وتكامل الأنظمة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.
– متابعة إعداد مواصفات متطلبات البرمجيات وإدارتها لتلبية احتياجات العمل.
– مراجعة توثيق جميع أنشطة التطوير لضمان الوثائق المناسبة للرجوع إليها واستخدامها في المستقبل.
– إعداد تقارير عن قاعدة بيانات الأخطاء لضمان تتبع المشكلات والمشاركة في تقديم الحلول المناسبة.
2- قائد فريق ذكاء الأعمال
المؤهلات والشروط :
– قيادة عمليات التصميم والتنفيذ والدعم لبرامج وأنظمة ذكاء الأعمال لتحقيق نتائج وتوقعات أفضل للأعمال.
– إعداد وتنفيذ إستراتيجية ذكاء الأعمال لتقنية المعلومات وفق أهداف المؤسسة وغاياتها.
– تصميم وتطوير تطبيقات ذكاء الأعمال والحفاظ عليها وتوثيقها ودعم ترقيات الأدوات.
3- قائد فريق تطوير البرمجيات
المؤهلات والشروط :
– قيادة عمليات تطوير وتصميم برمجيات أنظمة تخطيط موارد المؤسسات.
– مراقبة تنفيذ جميع مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات.
– إجراء تقييمات فنية للبنية التحتية الحالية والتأكد من تحديد الأولويات وتقييمها.
– إعداد وتطوير منهجيات وسيناريوهات الاختبارات ووضع الحلول وتحليل النتائج.
– متابعة دورة حياة حلول العيوب وإدارتها لضمان جودة الحلول واكتمالها.
* التقديم:
رابط التقديم (اضغط هنا)