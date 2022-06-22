71 مليار ريال في 5 سنوات.. 8 اتفاقيات لتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة والأردن

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة أنه تم توقيع 8 اتفاقيات مع الأردن وذلك خلال ملتقى الأعمال الأردني، بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.

وأوضحت أن الاتفاقيات الثمانية شملت مجالات؛ البتروكيماويات والزراعة والعقارات، والطاقة الذرية المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية.

وأضافت أن العلاقات التجارية بين المملكة والأردن ذات روابط تاريخية راسخة، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، خلال السنوات الخمس الماضية إلى 71 مليار ريال، وجاءت تفصيلاتها على النحو التالي:

1 – في عام 2017 وصل حجم التبادل التجاري 13.5 مليار ريال.

2 – وفي عام 2018 بلغ حجم التبادل التجاري 15 مليار ريال.

3 – وبلغ حجم التبادل التجاري عام 2019 نحو 14.7% مليار ريال.

4 – ووصل حجم التبادل التجاري عام 2020 نحو 11.6 مليار ريال.

5 – وفي عام 2021 بلغ حجم التبادل التجاري نحو 16.7 مليار ريال.

وأكدت الوزارة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021 وصل إلى 44% مقارنة بعام 2020، مشيرة إلى أن صادرات المملكة غير النفطية إلى الأردن، تنامت إلى نحو 47% مسجلة 7 مليارات ريال خلال عام 2021.

وأشارت إلى أن المملكة تبادل العلاقات التجارية واستثمار الفرص الواعدة التي ترتقي بحجم العلاقات التاريخية بين الرياض وعمان.

جاء ذلك على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الذي وصل إلى العاصمة الأردنية عمان، في زيارة رسمية، حيث كان في مقدمة مستقبلي ولي العهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن.

وقلّد الملك عبد الله الثاني، سمو ولي العهد، قلادة الحسين بن علي والتي – تعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول – وذلك تجسيدًا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط بين البلدين.

وكان ولي العهد وملك الأردن عقدا لقاءً ثنائيًا وجلسة مباحثات موسعة، بعد وصول ولي العهد إلى العاصمة عمان، فيما جرى عمل مراسم استقبال رسمية بعد الوصول.