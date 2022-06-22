الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
أوكرانيا تعلن مقتل أكثر من 34 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب
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أوكرانيا تعلن مقتل أكثر من 34 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب

أوكرانيا تعلن مقتل أكثر من 34 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب
١٠:١:٥٥ ص، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات

أعلن الجيش الأوكراني، مقتل 34 ألفًا و230 جنديًا روسيًا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وفي بيان نقلته وكالة أنباء “يوكرنفورم” الأوكرانية، اليوم الأربعاء، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية تمكنت من تدمير 1496 دبابة و3614 مركبة قتالية مصفحة و752 نظام مدفعي و239 راجمة صاروخية متعددة الإطلاق و182 مروحية و614 طائرة بدون طيار و137 صاروخ كروز.

ونجحت القوات في تدمير 2543 مركبة وخزانات وقود و14 سفينة حربية إلى جانب 60 وحدة من المعدات الخاصة، لافتة إلى أن القوات الروسية تكبدت، خلال اليوم الماضي، أكبر الخسائر في اتجاه مدينتي (أفدييفكا) و(باخموت)، بحسب بيان الهيئة.

كان حاكم منطقة لوجانسك وهيئة الأركان العامة الأوكرانية سيرهي غايداي، قال إن القوات الروسية سيطرت على مناطق عدة بالقرب من مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك في لوغانسك.

وأوضح غايداي للتلفزيون الأوكراني، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة توشكيفكا جنوبي سيفيرودونيتسك، مؤكدًا صحة تقارير سابقة.

وأضاف: “للأسف، دفع العدو بكميات هائلة من الأسلحة والجنود وسيطر على توشكيفكا”.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا امريكا روسيا لوجانسك

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