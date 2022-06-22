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إحباط تهريب (91) طنًا من القات المخدر و160.000 قرص إمفيتامين (فيديو)
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إحباط تهريب (91) طنًا من القات المخدر و160.000 قرص إمفيتامين (فيديو)

إحباط تهريب (91) طنًا من القات المخدر و160.000 قرص إمفيتامين (فيديو)
١٠:١:٣٩ ص، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير وتبوك من إحباط محاولات تهريب طن و(13.6) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(91) طنًا و(188) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر (441. 160) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

وأضاف المتحدث بأنه تم القبض على المشاركين في محاولة تهريبها وعددهم (128) متهمًا، منهم (52) مواطنًا، و(76) مخالفا لنظام أمن الحدود: (38) من الجنسية الإثيوبية و(31) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية الصومالية و(2) من الجنسية الإريترية و(2) من الجنسية المصرية و(1) من الجنسية السودانية.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

 

الكلمات الدلالية:
الإمفيتامين الحشيش القات المخدرات تبوك جازان حرس الحدود عسير نجران

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