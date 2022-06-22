“الصحة” تسجل 1082 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 931 حالة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1082 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، فيما رصدت تعافي 931 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة 788,294 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا 769,018 حالة، وتم تسجيل 3 حالات وفاة، حيث وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 9.194 حالة.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.