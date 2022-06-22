الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
هيئة العقار تضبط 2486 إعلانًا مخالفًا.. وتُصنف 39 منشأة
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هيئة العقار تضبط 2486 إعلانًا مخالفًا.. وتُصنف 39 منشأة

هيئة العقار تضبط 2486 إعلانًا مخالفًا.. وتُصنف 39 منشأة
١٠:١:٣٣ ص، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- واس

ضبطت الهيئة العامة للعقار 2486 إعلانًا عقاريًا مخالفًا خلال الفترة 21 مايو 22 يونيو الجاري، عالجت منها 340 إعلانًا، وأحالت 983 إعلانًا إلى إدارة التحقيق وفضّ المنازعات، فيما لا زال 1163 إعلانًا تحت الإجراء.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة في متابعة تنفيذ قراري ضوابط الإعلانات العقارية، ومعايير ترخيص المنصات الإلكترونية لخدمة القطاع العقاري ورفع جودة الخدمات المقدمة في القطاع وضمان حفظ الحقوق.

ونستعرض جهود الهيئة فى السطور التالية:

  • –  صنفّت 39 منشأة عقارية.
  • -نظرت في 38 نزاعًا عقاريًا منظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري.
  • – باشر مركز خدمة الشركاء 146 بلاغًا عقاريًا من المستفيدين، والعاملين في القطاع العقاري.
  • – تسجيل 5160 مستفيدًا في خدمة عقاري.
  • -تسجيل 338 منشأة عقارية.
  • -إصدار 1088 تفويضًا إلكترونيًا.
  • -تسجيل 3510 معلنين عقاريين، منها 287 منشأة، و3223 للأفراد.

وذلك ضمن خدمات عقاري التي تقدم خدمات التسجيل وإصدار التراخيص والتفاويض للمنشآت والمنصات الإلكترونية العقارية والأفراد الراغبين بمزاولة الأنشطة العقارية، وتسجيل المعلنين العقاريين، وتقديم البلاغات، ومتابعتها إلكترونيًا.

يذكر أن الضوابط والمعايير التي أصدرتها الهيئة مسبقًا، أسهمت في حوكمة القطاع العقاري، ورفع شفافية التعاملات العقارية؛ بما يحفظ حقوق المتعاملين فيه، كما يمكن للمهتمين بالقطاع العقاري تقديم البلاغات عن المخالفين من خلال الرابط الإلكتروني https://eservices.rega.gov.sa أو الاتصال بالهاتف المجاني (8003030099).

الكلمات الدلالية:
اعلانات مخالفة المركز السعودي للتحكيم العقاري الهيئة العامة للعقار حوكمة القطاع العقاري

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