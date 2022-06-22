بايدن يثير الجدل بخطاب حول «جائحة جديدة»

تواصل – فريق التحرير:

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن أن العالم سيواجه جائحة ثانية، خلال ردّه على سؤال وجهه أحد الصحفيين. وأثارت تصريحات بايدن موجة من الجدل، تناقلتها وسائل الإعلام، وربط متابعون بين تصريحات الرئيس الأمريكي، وما أورده سابقًا رجل الأعمال الملياردير بيل جيتس عن الأمر نفسه.

وقال رئيس الولايات المتحدة: “سنتجاوز على الأقل هذا العام، نحن بحاجة إلى المزيد من المال، لكننا لا نحتاج فقط إلى المزيد من الأموال للقاحات الأطفال، في النهاية نحن بحاجة إلى مزيد من الأموال للتخطيط للجائحة الثانية”.

وشغلت تصريحات بايدن الأخيرة رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، فيما رأى متابعون أن الرئيس الأمريكي يحاول استخدام ذريعة الوباء في الانتخابات المقبلة، في حين وجد آخرون ارتباطًا بين حديث بايدن، وتحذيرات أطلقها مؤسس “مايكروسوفت” الملياردير الأمريكي بيل جيتس، في وقت سابق، حول ظهور وباء جديد.

وكان جيتس قد أعلن أن العالم سيواجه جائحة أخرى، مؤكدًا أن فرصة الإصابة بمرض شديد والمرتبط بشكل أساسي بأمراض مثل الشيخوخة والسمنة تراجعت بشكل كبير.