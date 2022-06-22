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أسعار الذهب تهبط في المملكة.. وعيار 21 يسجل 192 ريالاً للجرام
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أسعار الذهب تهبط في المملكة.. وعيار 21 يسجل 192 ريالاً للجرام

أسعار الذهب تهبط في المملكة.. وعيار 21 يسجل 192 ريالاً للجرام
١٠:١:٣٠ ص، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استمر الذهب في التراجع اليوم بالمملكة، وهبطت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو ريالين، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 219.79 ريال، بما يعادل 58.61 دولار، وتراجع سعر الجرام عيار 22 ليصل إلى 201.48 ريال/ 53.73 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في المملكة حوالي 192.32 ريال/ 51.28 دولار، بعد أن بلغ بالأمس نحو 193.58 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 164.84 ريال/ 43.96 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” نحو 6836.25 ريال/ 1823 دولارًا، فيما جاء سعر البيع بـ 6840 ريالاً/ 1824 دولارًا.

وهبط الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بأكثر من 13 دولارًا أو ما يعادل 0.8% حيث تراجع سعر التسليم الفوري للأوقية إلى مستويات قرب 1825 دولارًا، بينما أنهى تعاملات أمس على تراجع طفيف في حدود 0.1% عند مستويات 1838 دولارًا للأوقية.

وتوقع جولدمان ساكس في مذكرة انتعاش الطلب على الذهب في الأسواق الناشئة خلال النصف الثاني من العام، وأضاف أن تراجع أسعار المعدن الأصفر يعود إلى صدمة كبيرة تتعلق بالثروة على خلفية ضعف اليوان عقب التداعيات الاقتصادية لعمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء في الصين.

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