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رويترز: ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في أفغانستان إلى 950 وأكثر من 600 مصاب
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رويترز: ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في أفغانستان إلى 950 وأكثر من 600 مصاب

رويترز: ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في أفغانستان إلى 950 وأكثر من 600 مصاب
٠٩:١:٠٤ ص، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الأفغانية أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد اليوم، ارتفع إلى 950 قتيلاً وأكثر من 600 جريح.

ونقلت وكالة رويترز على مسؤولين، أن ما لا يقل عن 950 شخصًا قتلوا بينما أصيب 600 آخرون، جراء زلزال قوي ضرب ولايتي خوست وبكتيكا جنوب شرقي أفغانستان.

فيما كشف مسؤول بالهلال الأحمر الأفغاني، أن زلزالا مدمرًا ضرب جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن مصرع وإصابة المئات من الأشخاص بمديرية كيان بولاية بكتيكا في إقليمي خوست وبكتيكا التابعة للمنطقة الشرقية.

وأوضح مدير منطقة الهلال الأحمر الجنوبي الغربي، إلياس خيل ناصري، أنه تم استخراج عشرات الجثث من تحت الأنقاض في ولاية خوست، مشيرًا إلى انقطاع خدمة الهواتف بسبب الكارثة، وأنه سيتم الكشف عن تفاصيل أخرى بشكل لاحق.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن المئات في ولاية بكتيكا سقطوا ما بين قتيل وجريح، جراء الزلزال المدمر الذي بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر.

الكلمات الدلالية:
أفغانستان خوست زلزال مديرية كيان مقياس ريختر ولاية بكتيكا

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