لجنة عشوائيات جدة تعلن البدء في إزالة 7 أحياء

تواصل- واس

أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة عن مواصلة أعمالها وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني المقرر، حيث شرعت بعد شهر رمضان المبارك في إزالة 7 أحياء من أصل 12 حيًّا متبقيًا، وهي: أحياء بني مالك، والورود، ومشرفة، والجامعة، والروابي، إضافةً إلى حيّ العزيزية، والرحاب.

كانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق عن تغيير مواعيد إشعار السكان وفصل الخدمات وأعمال الإزالة في عدد من الأحياء وهي: المنتزهات، وقويزة، والعدل، والفضل، أم السلم، وكيلو 14 الشمالي، فيما سيجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولاً لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية حسب الخطة التنفيذية المعلنة سابقًا.

يذكر أن هذه الأحياء تأتي ضمن المرحلة الأولى التي تشمل 32 حيًّا عشوائيًا، حيث تم الانتهاء من إزالة 20 حيًّا منها، ويجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولاً لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية البالغ عددها 12 حيًّا عشوائيًا.

كانت اللجنة قد أعلنت بدء تسليم الدفعة الأولى من تعويضات العقارات المُزالة وبمبلغ مليار ريال، وأكدت أنّ صرف التعويضات لباقي المواطنين سيكون تباعاً على عدة مراحل، وفق جدول زمني بعد انتهاء أعمال حصر العقارات وتقييمها، واستكمال المواطنين للإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة.

وأوضحت أن أعمال تقييم العقارات تمت عبر لجان مستقلة تضم 6 أعضاء من 4 جهات حكومية تشمل كلاً من وزارة: (الداخلية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، والهيئة العامة لعقارات الدولة)، إضافةً إلى اثنين من المقيِّمين المعتمدين تختارهم الهيئة السعودية للمُقيمين المعتمدين، ونوهت اللجنة أن التقييم تم بناء على معايير فنية لكل حي على حدة، حيث تم تقييم قيمة الأرض منفصلة عن قيمة الأنقاض، ومن لا يمتلك صكا للأرض يتم تعويضه عن الأنقاض فقط، وأن تقدير العقارات تم بناء على مساحة وموقع واستعمال الأراضي (سكني، تجاري، أرض فضاء).