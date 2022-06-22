الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
“الأرصاد” تنبه أهالي هذه المناطق: أمطار رعدية مع رياح وأتربة حتى المساء
رويترز: ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في أفغانستان إلى 950 وأكثر من 600 مصاب
لجنة عشوائيات جدة تعلن البدء في إزالة 7 أحياء
القبض على رئيس بنك مركزي بدولة عربية بتهمة الفساد والتربح وغسيل الأموال
«المرور» يوضح: مَنْ لديه حق استخراج إذن إصلاح المركبة
مهمة خاصة بأعماق البحر الأحمر.. ماذا يفعل فريق من علماء المملكة في منطقة الضوء الأوسط؟

أحدث الأخبار

لجنة عشوائيات جدة تعلن البدء في إزالة 7 أحياء

لجنة عشوائيات جدة تعلن البدء في إزالة 7 أحياء
٠٩:١:٤٣ ص، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل- واس

أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة عن مواصلة أعمالها وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني المقرر، حيث شرعت بعد شهر رمضان المبارك في إزالة 7 أحياء من أصل 12 حيًّا متبقيًا، وهي: أحياء بني مالك، والورود، ومشرفة، والجامعة، والروابي، إضافةً إلى حيّ العزيزية، والرحاب.

كانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق عن تغيير مواعيد إشعار السكان وفصل الخدمات وأعمال الإزالة في عدد من الأحياء وهي: المنتزهات، وقويزة، والعدل، والفضل، أم السلم، وكيلو 14 الشمالي، فيما سيجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولاً لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية حسب الخطة التنفيذية المعلنة سابقًا.

يذكر أن هذه الأحياء تأتي ضمن المرحلة الأولى التي تشمل 32 حيًّا عشوائيًا، حيث تم الانتهاء من إزالة 20 حيًّا منها، ويجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولاً لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية البالغ عددها 12 حيًّا عشوائيًا.

كانت اللجنة قد أعلنت بدء تسليم الدفعة الأولى من تعويضات العقارات المُزالة وبمبلغ مليار ريال، وأكدت أنّ صرف التعويضات لباقي المواطنين سيكون تباعاً على عدة مراحل، وفق جدول زمني بعد انتهاء أعمال حصر العقارات وتقييمها، واستكمال المواطنين للإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة.

وأوضحت أن أعمال تقييم العقارات تمت عبر لجان مستقلة تضم 6 أعضاء من 4 جهات حكومية تشمل كلاً من وزارة: (الداخلية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، والهيئة العامة لعقارات الدولة)، إضافةً إلى اثنين من المقيِّمين المعتمدين تختارهم الهيئة السعودية للمُقيمين المعتمدين، ونوهت اللجنة أن التقييم تم بناء على معايير فنية لكل حي على حدة، حيث تم تقييم قيمة الأرض منفصلة عن قيمة الأنقاض، ومن لا يمتلك صكا للأرض يتم تعويضه عن الأنقاض فقط، وأن تقدير العقارات تم بناء على مساحة وموقع واستعمال الأراضي (سكني، تجاري، أرض فضاء).

الكلمات الدلالية:
أحياء جدة أمانة جدة جدة عشوائيات جدة

مواد ذات صلة

المزيد
أمانة جدة: (فيديو) إفراغ الصهريج لمياه أمطار وليس صرفاً صحياً

أمانة جدة: (فيديو) إفراغ الصهريج لمياه أمطار وليس صرفاً صحياً

منذ 8 سنوات
كيف تغتنم يوم عرفة وأنت في بلدك؟

كيف تغتنم يوم عرفة وأنت في بلدك؟

منذ 7 سنوات
عضو شورى يطالب بمنح كل مواطن سيارة «وانيت» لبيع الخضار والفواكه

عضو شورى يطالب بمنح كل مواطن سيارة «وانيت» لبيع الخضار والفواكه

منذ 5 سنوات
مساء اليوم.. إعلان أسماء المرشحات على الوظائف الصحية

مساء اليوم.. إعلان أسماء المرشحات على الوظائف الصحية

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *