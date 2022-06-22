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“الأرصاد” تنبه أهالي هذه المناطق: أمطار رعدية مع رياح وأتربة حتى المساء
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“الأرصاد” تنبه أهالي هذه المناطق: أمطار رعدية مع رياح وأتربة حتى المساء

“الأرصاد” تنبه أهالي هذه المناطق: أمطار رعدية مع رياح وأتربة حتى المساء
٠٩:١:١٣ ص، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله – تضمنت أمطارًا رعدية وارتفاعًا في درجات الحرارة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار وارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة حائل، وتشمل “الشنان وبقعاء وحائل وموقق”.

2 – المنطقة الشرقية، وتشمل، “الخفجي والقيصومة والنعيرية”.

3 – منطقة الجوف، وتشمل “أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا”.

4 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “ينبع وينبع النخل والرايس والحناكية”.

5 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “العويقيلة وحزم الجلاميد وطريف وعرعر”.

6 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الطائف والقنفذة والليث وثول وجدة ورابغ والشفا والهدا وبني يزيد وميسان “.

7 – منطقة القصيم، وتشمل “الأسياح والبكيرية والثامرية والشماسية والمذنب، وبريدة وعنيزة وعيون الجواء”.

8 – منطقة الباحة – وتشمل” الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد”.

9 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين والنماص وبلقرن وتنومة  والمجاردة وبارق ورجال المع ومحايل والبرك والقحمة”.

10 – منطقة جازان، وتشمل “الريث والفطيحة وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وأبو عريش واحد المسارحة والدرب والطوال وصامتة وصبيا وضمد وهروب”.

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من ارتفاع الحرارة والأمطار والأتربة المثيرة، تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السابعة مساء.

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