الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
“الأرصاد” تنبه أهالي هذه المناطق: أمطار رعدية مع رياح وأتربة حتى المساء
رويترز: ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في أفغانستان إلى 950 وأكثر من 600 مصاب
لجنة عشوائيات جدة تعلن البدء في إزالة 7 أحياء
القبض على رئيس بنك مركزي بدولة عربية بتهمة الفساد والتربح وغسيل الأموال
«المرور» يوضح: مَنْ لديه حق استخراج إذن إصلاح المركبة
مهمة خاصة بأعماق البحر الأحمر.. ماذا يفعل فريق من علماء المملكة في منطقة الضوء الأوسط؟

دولي

القبض على رئيس بنك مركزي بدولة عربية بتهمة الفساد والتربح وغسيل الأموال

القبض على رئيس بنك مركزي بدولة عربية بتهمة الفساد والتربح وغسيل الأموال
٠٨:١:٠٧ ص، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

ألقت قوات الأمن اللبنانية، اليوم، القبض على رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان “البنك المركزي اللبناني”، تنفيذًا لمذكرة صدرت بحقه من قبل القضاء اللبناني.

ويواجه سلامة اتهامات بالفساد، والتربح والثراء غير المشروع، وغسيل الأموال، مع شقيقه الأصغر، بعد أن فتح القضاء اللبناني، في إبريل الماضي، تحقيقًا محليًا بشأن ثروة سلامة ومصدرها، بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا، للاشتباه بتورطه وشقيقه في قضايا اختلاس أكثر من 300 مليون دولار على نحو يضر بمصرف لبنان.

ويواجه محافظ المركزي اللبناني، أيضًا، شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى من بينها فرنسا وبريطاني، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية لبنانية.

وكانت قناة تلفزيونية لبنانية، عرضت صباح اليوم، مقابلة مسجلة مع حاكم مصرف لبنان، قال فيها إنه عندما وقعت الأزمة في الـ2019، لم يرتفع سعر الدولار كثيرًا، وكان في إمكان اللبنانيين سحب دولاراتهم من المصارف، وأضاف: “وإنما حدث ذلك حين قررت الحكومة اللبنانية التوقف عن دفع السندات، وهنا بدأ التضخم، وبدأ الدولار بالارتفاع”.

و تابع سلامة: “لا أعلم ما إذا كان هناك مؤامرة، ولكن منذ الـ2015 ونحن نشهد على صناعة اليأس وزرعه في نفوس اللبنانيين، والتحضير لتغيير النظام الذي كان موجودًا”، واستطرد: “”للأسف استطاعوا خلق الفوضى، واعتقدوا أن في إمكانهم خلق نظام آخر أفضل، ولكن النتيجة كانت انهيار الاقتصاد وهجرة اللبنانيين، وألقوا باللوم عليّ”.

الكلمات الدلالية:
اتهامات بالفساد البنك المركزي اللبناني القبض على رياض سلامة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سعر الدولار سعر الليرة اللبنانية غسيل الأموال

مواد ذات صلة

المزيد
مقتل 18 من مليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني في معارك الجوف

مقتل 18 من مليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني في معارك الجوف

منذ سنتين
بعد فشل العقوبات في ردع روسيا.. الرئيس الأوكراني يستنجد بهذه الدول

بعد فشل العقوبات في ردع روسيا.. الرئيس الأوكراني يستنجد بهذه الدول

منذ 4 أشهر
المصرف المركزي الإماراتي يصدر تعميمين للبنوك بشأن المعاملات مع بنوك قطرية

المصرف المركزي الإماراتي يصدر تعميمين للبنوك بشأن المعاملات مع بنوك قطرية

منذ 5 سنوات
خلال 24 ساعة فقط.. أعداد مصابي كورونا في قطر تتضاعف 10 مرات

خلال 24 ساعة فقط.. أعداد مصابي كورونا في قطر تتضاعف 10 مرات

منذ سنتين

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *