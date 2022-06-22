القبض على رئيس بنك مركزي بدولة عربية بتهمة الفساد والتربح وغسيل الأموال

تواصل – فريق التحرير:

ألقت قوات الأمن اللبنانية، اليوم، القبض على رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان “البنك المركزي اللبناني”، تنفيذًا لمذكرة صدرت بحقه من قبل القضاء اللبناني.

ويواجه سلامة اتهامات بالفساد، والتربح والثراء غير المشروع، وغسيل الأموال، مع شقيقه الأصغر، بعد أن فتح القضاء اللبناني، في إبريل الماضي، تحقيقًا محليًا بشأن ثروة سلامة ومصدرها، بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا، للاشتباه بتورطه وشقيقه في قضايا اختلاس أكثر من 300 مليون دولار على نحو يضر بمصرف لبنان.

ويواجه محافظ المركزي اللبناني، أيضًا، شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى من بينها فرنسا وبريطاني، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية لبنانية.

وكانت قناة تلفزيونية لبنانية، عرضت صباح اليوم، مقابلة مسجلة مع حاكم مصرف لبنان، قال فيها إنه عندما وقعت الأزمة في الـ2019، لم يرتفع سعر كثيرًا، وكان في إمكان اللبنانيين سحب دولاراتهم من المصارف، وأضاف: “وإنما حدث ذلك حين قررت الحكومة اللبنانية التوقف عن دفع السندات، وهنا بدأ التضخم، وبدأ الدولار بالارتفاع”.

و تابع سلامة: “لا أعلم ما إذا كان هناك مؤامرة، ولكن منذ الـ2015 ونحن نشهد على صناعة اليأس وزرعه في نفوس اللبنانيين، والتحضير لتغيير النظام الذي كان موجودًا”، واستطرد: “”للأسف استطاعوا خلق الفوضى، واعتقدوا أن في إمكانهم خلق نظام آخر أفضل، ولكن النتيجة كانت انهيار الاقتصاد وهجرة اللبنانيين، وألقوا باللوم عليّ”.