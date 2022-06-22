5 أنواع من الفاكهة تسكّن الألم وتخفف الالتهابات

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يعتمد كثير من الناس على أدوية المسكنات وتخفيف الالتهابات في حياتهم اليومية، دون الانتباه إلى أضرارها المتمثلة في الآثار الجانبية على صحة الجسم عامة، وعلى الكُلى بشكل خاص.

في حين توجد منتجات طبيعية، أكثر أمنًا، كما ذكر موقع “The healthy” في تقرير، أن أنواعًا من الفاكهة قد تحل بديلاً عن الأدوية المسكنة، وتعمل على تسكين الآلام وتخفيف أعراض الالتهابات.

وهذه الأنواع من الفواكه هي:

1- التفاح

من الفواكه التي تحتوي على مركب الكيرسيتين الذى يعمل كمضاد للأكسدة والالتهابات على حد سواء، لذا فتناول التفاح يقلل من الشعور بالآلام، وربما يغني عن الذهاب إلى الطبيب.

فضلا عن ذلك، فإن لفاكهة التفاح فوائد أخرى متعددة، أبرزها أنه يحافظ على صحة القلب، ويقى من مرض السكري، ويدعم الجهاز العصبي، والمناعة، وصحة العظام، والجهاز الهضمي.

2- العنب

من أكثر الفواكه الصيفية التي تحتوي على الريسفيراترول، وهو مركب يعمل على تثبيط الإنزيمات المسؤولة عن الالتهابات بالطريقة نفسها التي يعمل بها الأسبرين، ولكن دون حدوث تهيج المعدة، وكذلك يحتوي على مادة الأنثوسيانين التي يمكن أن تساعد على تخفيف الألم وتقليل الالتهابات.

3- الأناناس

من أبرز مميزاته أنه يحتوي على البروميلين، وهو إنزيم هضم البروتين ويعمل كمضاد للالتهابات والألم، فيما كشفت دراسة حديثة، أن البروميلين يمكن أن يقلل من آلام الركبة لدى الأصحاء، كذلك فإن مكملات البروميلين تساعد على تخفيف الألم والالتهاب الناتج هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي، إلى جانب الألم الناتج عن جراحات الأسنان.

4- الكرز

يحتوي على مركبات مهمة تسمى الأنثوسيانين، تعتبر من مضادات الأكسدة الفعالة في تخفيف الألم والوقاية من الالتهابات، وتؤدي دورها تمامًا مثل الأسبرين والنابروكسين ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى، ووفق دراسة على نبات الكرز، لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون طبقًا صغيرًا من الكرز على وجبة الإفطار، تقل لديهم علامات الالتهابات بنسبة 25%.

5- الأفوكادو

يحتوي على مركبات منها الكاروتينات والتوكوفيرول وغيرها، ما يحمى من الالتهابات ويخفف الشعور بالألم ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، فضلاً عن أنه غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لنشاط الإنسان وتحفيز الصحة العامة.