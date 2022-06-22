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“الغذاء والدواء” تنصح بهذا الأمر لتجنب التسمم الغذائي

“الغذاء والدواء” تنصح بهذا الأمر لتجنب التسمم الغذائي
٠٨:١:٣١ ص، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجّهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بعض الإرشادات الضرورية لتجنب التسمم الغذائي، ونصحت بضرورة الحرص على عدم خلط الطعام الجاهز للأكل مع الأطعمة النيئة.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه تجنبًا لما يسمى بـ”التلوث الخلطي” والذي يحدث عند خلط الغذاء النيئ مع الغذاء الجاهز للأكل، فلابد من عدم استخدام ألواح تقطيع خاصة واحدة للخضروات، وأخرى للنيئة، وذلك من أجل تجنب الإصابة بالتسمم الغذائي.

في القوت نفسه، تواصل الهيئة تنفيذ خطتها الرقابية والتوعوية في موسم حج عام 1443هـ، وذلك ضمن الجهود المبذولة من حكومة المملكة لتسخير الإمكانات كافة وتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

وتتواجد “الغذاء والدواء” في منافذ دخول الحجاج الجوية والبرية والبحرية وصولًا إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة؛ للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية، وتقديم برامج التوعية، وإعداد الدراسات الميدانية، إضافةً إلى المشاركة في اللجان المشتركة خلال موسم الحج.

وتشمل أعمال “الهيئة” خلال موسم الحج:

1 – التفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية الواردة عبر منافذ الدخول.

2 – الرقابة على المنشآت الغذائية الواقعة بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة.

3 –  جولات تفتيشية على مصانع الوجبات مسبقة التجهيز المقدمة للحجاج، وعلى وسائل نقل الأغذية الداخلة لمكة المكرمة.

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الكلمات الدلالية:
التسمم الغذائي التلوث الخلطي الغذاء والدواء موسم الحج

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