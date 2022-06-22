«المرور» يوضح: مَنْ لديه حق استخراج إذن إصلاح المركبة

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للمرور مَنْ لديه أحقية استخراج إذن إصلاح المركبة، وإذا كان من حق الشخص الذي يمتلك تفويضًا بحيازة مركبة أن يستخرج إذن الإصلاح.

وأجاب حساب “المرور” الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على استفسار ورد إلى تطبيق “أبشر”، حيث أوردت المتابعة د. هالة: “عندي مشكلة في ظهور مركبتي في موقع أبشر ، يظهر لدي (ليس لديك مركبات) مع أنها تظهر عن طريق التطبيق، أحتاج استخراج إذن إصلاح من الموقع ولا تظهر المركبة”.

وذكرت المتابعة أنها تمتلك تفويضًا بحيازة السيارة وقيادتها، ولكن ملكيتها تعود إلى أحد البنوك، فطلب التطبيق من السائلة التواصل مع حساب “المرور”.

وأفاد حساب “المرور” بأن استخراج إذن إصلاح المركبة يجب أن يستخرجه مالك المركبة وليس من لديه تفويضًا بقيادتها.