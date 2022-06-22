آخر التطورات.. كوريا الجنوبية تسجّل أول حالة إصابة بـ”جدري القرود”

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الصحية فى كوريا الجنوبية اليوم، أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس المسبب لمرض “جدري القرود”.

وأوضحت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض، أنها سجلت أول حالة إصابة بجدري القرود، مؤكدة أنها لا تستبعد احتمال تدفق الفيروس وسط الزيادة في السفر الدولي على خلفية تخفيف القواعد والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وحسب وكالة أنباء “يونهاب” الرسمية، فقد قررت السلطات وضع “جدرى القرود” فى المستوى الثانى من بين المستويات الأربعة فى تصنيف الأمراض المعدية.

كما قررت خفض مستوى انتشار مرض كورونا من أعلى مستوى إلى ثاني أعلى مستوى في الشهر الماضي، حيث أظهر الوباء علامات الانحسار.

في الوقت نفسه، أعلنت السلطات الكويتية، أن الفحوصات الخاصة بالكشف عن فيروس جدري القرود، أثبتت أن الفيروس وصل إلى البلاد.

وفي وقت سابق كشفت وزارة الصحة الإماراتية، عن تسجيل 8 إصابات جديدة بجدري القرود.

فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل أول إصابة بجدري القرود، مؤكدة أن الحالة وافدة من الخارج وهي تتبع حاليًا العزل المنزلي، ووضعها مستقر من الناحية الطبية مشيرة إلى أنها تتابع المخالطين المقربين.

يأتي هذا في القوت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية، أنه تم رصد وتسجيل 2103 حالات إصابة مؤكدة بالمرض، وذلك في نحو 42 دولة.