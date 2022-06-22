الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
“الأرصاد” تنبه أهالي هذه المناطق: أمطار رعدية مع رياح وأتربة حتى المساء
رويترز: ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في أفغانستان إلى 950 وأكثر من 600 مصاب
لجنة عشوائيات جدة تعلن البدء في إزالة 7 أحياء
القبض على رئيس بنك مركزي بدولة عربية بتهمة الفساد والتربح وغسيل الأموال
«المرور» يوضح: مَنْ لديه حق استخراج إذن إصلاح المركبة
مهمة خاصة بأعماق البحر الأحمر.. ماذا يفعل فريق من علماء المملكة في منطقة الضوء الأوسط؟

اهم الاخبار

مهمة خاصة بأعماق البحر الأحمر.. ماذا يفعل فريق من علماء المملكة في منطقة الضوء الأوسط؟

مهمة خاصة بأعماق البحر الأحمر.. ماذا يفعل فريق من علماء المملكة في منطقة الضوء الأوسط؟
٠٨:١:٤٢ ص، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

يتعاون علماء من جامعة الملك عبد الله للعلوم التقنية “كاوست”، مع فريق بحثي من مهندسي الوكالة اليابانية للعلوم والتقنية الأرضية – البحرية “جامستيك”، الرائدة في مجال أبحاث علوم البحار العميقة.

ويجري الفريقان مجموعة من الأبحاث الاستكشافية في البحر الأحمر، تحديدًا في الشعاب المرجانية الضحلة والمياه العميقة فيما يعرف باسم منطقة “الضوء الأوسط”.

 

وتشارك سفينة الأبحاث “ثول” التابعة لـ”كاوست”، مع معدات يابانية متخصصة في الدراسة التي تسعى لاستكمال ما بدأته الرحلات العلمية لـ”كاوست” و”جامستيك” منذ فبراير 2022 في منطقة شعاب الوجه، وهي عبارة عن تجمع للشعاب المرجانية في الطبقة المتوسطة، أو التي تعرف باسم “الضوء الأوسط” للبحر الأحمر، وهي المنطقة التي ترتفع 200 متر عن مستوى قاع البحر، وتقع الشعاب المرجانية هناك فوق طبقة ملحية سميكة زاحفة، تتآكل وتتحرك وتغرق جزئيًا مع تسلل الملح إلى المياه العميقة.

ونقلت صحيفة “الرياض” عن الدكتور دونال برادلي، نائب رئيس كاوست للأبحاث، قوله إن: “جامستيك تمتلك خبرة كبيرة وطويلة في أبحاث المياه العميقة وتطوير بنيتها التحتية، مع أسطول سفن حديث ومعدات بحرية عالية التقنية ستكون ذات فائدة كبيرة لأهدافنا البحثية، فيما توفر كاوست الدعم اللوجستي والفني المحلي بواسطة مختبرنا الأساس للموارد الساحلية والبحرية، والأهم من ذلك كله، هو معرفتنا الكبيرة بمختلف نواحي البحر الأحمر من علم الأرض إلى علم البيئة”.

ومن جانبه أشار شون توكزكو، نائب رئيس مجموعة إدارة الرحلات الاستكشافية في معهد الاستكشافات والهندسة الأرضية – البحرية (MarE3) التابع لجامستيك، إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تدفع بمزيد من التعاون البحثي التقني والثنائي مع المملكة، مضيفًا أن:”شراكتنا مع كاوست هي حقًا مبادرة رائعة ستمكننا من الحصول على نتائج عالية الجودة واكتشافات مثيرة للاهتمام في البحر الأحمر”.

يذكر أن تعاون علماء من جامعة الملك عبد الله للعلوم التقنية “كاوست”، مع فريق بحثي من مهندسي الوكالة اليابانية للعلوم والتقنية الأرضية – البحرية “جامستيك”، يستمر في مجال  أبحاث أعماق البحار لتحقيق مجموعة من الأهداف التي في مقدمتها دراسة السمات التكتونية للبحر الأحمر وقشرته المحيطة.

ويخطط العلماء إلى إجراء رحلة بحثية، مدتها 6 أشهر، لدراسة عمليات قاع البحر الأحمر وحوضه المركزي، عن طريق نشر شبكة من أجهزة قياس الزلازل في قاع البحر الأحمر، تعمل على فهم العمليات التكتونية بين الصفيحتين الإفريقية والعربية بشكل أفضل وتأثيرها على حدوث الظواهر الطبيعية في المناطق الساحلية مثل الزلازل والفيضانات والتسونامي والانهيارات الأرضية، كما يمكن استخدام هذه البيانات لتقييم البيئة في المجتمعات الساحلية وإعدادها للكوارث البيئية لا سمح الله.

الكلمات الدلالية:
أبحاث علوم البحر البحر الأحمر اليابان جامستيك جامعة الملك عبدالله للعلوم التقنية دراسة علمية علوم البحار العميقة كاوست

مواد ذات صلة

المزيد
الجوازات: استبدال الإقامة بـ”هوية مقيم” تصل صلاحيتها لـ 5 سنوات

الجوازات: استبدال الإقامة بـ”هوية مقيم” تصل صلاحيتها لـ 5 سنوات

منذ 8 سنوات
قروض ميسرة للمعلمين والمعلمات من وزارتهم

قروض ميسرة للمعلمين والمعلمات من وزارتهم

منذ 4 سنوات
«التحالف»: إسقاط 3 طائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان وأبها

«التحالف»: إسقاط 3 طائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان وأبها

منذ 3 سنوات
هل يُسبب الـ«ترامادول» فقداناً للذاكرة؟.. الغذاء والدواء تحسم الجدل

هل يُسبب الـ«ترامادول» فقداناً للذاكرة؟.. الغذاء والدواء تحسم الجدل

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *