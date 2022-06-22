عاجل.. بيان مهم من قنصلية المملكة باستراليا بشأن وفاة مواطنتين في مقر سكنهما

تواصل – فريق التحرير:

تلقت القنصلية العامة للمملكة في سيدني، من وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، والشرطة المحلية بمدينة سيدني، بلاغًا، عن وفاة مواطنتين، بمقر سكنهما بمدينة سيدني.

وانطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – وما توليه من اهتمام ورعاية للمواطنين، قامت القنصلية بالتواصل الفوري مع الجهات الأسترالية المختصة للوقوف على حيثيات الواقعة المؤسفة، وطلبت من الجهات المختصة موافاتها في أسرع وقت بنتائج التحقيق في أسباب وفاتهما (رحمهما الله).

وستواصل القنصلية متابعة القضية مع السلطات الأسترالية المختصة. كما تُعرب القنصلية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدتين.