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منوعات

“ميتافيرس” وعمالقة التكنولوجيا.. الاتفاق على قواعد اللعبة

“ميتافيرس” وعمالقة التكنولوجيا.. الاتفاق على قواعد اللعبة
٠٨:١:٢٧ ص، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

“لا شيء يمكن أن يوقف ميتافيرس الذي سيعيد تشكيل عالم الإنترنت”، هذه ليست مجرد نبوءة أطلقها مارك زوكربيرج وراهن باستثمارات ضخمة عليها، بل رهان معظم العاملين الذين يتنافسون للوصول إلى عالم تزول فيه الحدود بين ما هو افتراضي وواقعي.

بعد انتشار فيروس كورونا، بدأ الناس يبحثون عن عالم افتراضي يهربون فيه من آلام الواقع، وهي فكرة عادت للظهور بقوة مع عالم ميتافيرس التي تعتبرها “فيسبوك” وشركات ألعاب الفيديو والإنترنت الأخرى العملاقة، بمثابة “القفزة الكبيرة”.

الوباء جعل الواقع الافتراضي أكثر شيوعًا

الوباء جعل الواقع الافتراضي أكثر شيوعًا، إذ بيعت في الربع الأخير من العام 2020 مليون نسخة من سماعة الرأس “كويست 2 دوكولوس”  في كل أنحاء العالم، وفق شركة ستاتيستا.

ميتا فيرس خلق تحديًا جديدًا ليس داخل كل بيت، وإنما داخل أروقة عمالقة التكنولوجيا؛ فشركة “أبل”، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، تعلن التوسع في تطبيقات الشركة للواقع المعزز، بامتلاك 14 ألف تطبيق خاصة بهذه التقنية بمتجر التطبيقات الخاص بها.

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أبل والميتافيرس

وسبق “آبل” الرئيس التنفيذي لـ”فيسبوك” مارك زوكربيرج، والذي غير اسم مجموعته ليصبح “ميتا”، وحول 10 مليارات دولار من مخصصات “فيسبوك ريالتي لابز”، لصالح التقنية الجديدة، كما استحوذت على شركة “أوكولوس في آر” المتخصصة في إنتاج نظارات الواقع الافتراضي، كما سبق أن أعلنت عن “هورايزون في آر يونيفرس”، كمنصة للألعاب الافتراضية بواسطة الواقع المعزز.

أما “مايكروسوفت” فتعمل على بناء منصة باسم “ميش فور تيمز”، لربط العديد من البيئات الافتراضية، انطلاقًا من تطبيق “تيمز”، لتمكين الأشخاص في أماكن حقيقية من الانضمام إلى بيئات افتراضية تستخدم “الهيلوجرام” للمشاركة في الاجتماعات الافتراضية، وإرسال الدردشات، والعمل وتبادل الملفات وغيرها الكثير.

إغراء جوجل وسناب

“جوجل” أيضًا تعد منافسًا لا يستهان به في سباق الريادة بعالم “الميتافيرس”، حيث استحوذت سنة 2020 على شركة “نورث” المتخصصة بتطوير نظارات خفيفة الوزن للواقع المعزز، كما يتمتع عملاق محركات البحث بتجربة سابقة تمثلت بنظارات “جوجل جلاس” التي كشف عنها في عام 2013.

وأغرت التقنية الجديدة شركة سناب، التي أطلقت عبر تطبيقها “سناب شات” عدسة جديدة تعمل بتقنية الواقع المعزز، لجعل صورة المستخدم تبدو كما ستظهر شخصية المستخدم في عالم “الميتافيرس”.

ميتا ومايكروسوفت وغيرهما من عمالقة التكنولوجيا، شكلوا منتدى لتعزيز تطوير معايير “الميتافيرس” بما من شأنه أن يجعل العوالم الرقمية الناشئة للشركات متوافقة مع بعضها البعض.

ولم تعترف شركة آبل علنا بعد بخطط لتطوير سماعة رأس، على الرغم من أنها قدمت لمحة عن المنتج، وفقًا لشركة بلومبرج. ولم ترد بعد على طلب للتعليق بشأن منتدى الميتافيرس الجديد.

تقديم آبل لهذا الجهاز يضعها في منافسة مباشرة مع شركة ميتا التي وضعت مستقبلها رهن نمو عالم الميتافيرس، واستثمرت على نحو مكثف في أجهزة تجعل رؤيتها للعوالم الافتراضية المترابطة حقيقة.

Google Sello, ¿la nueva competidora de Snapchat?

الكلمات الدلالية:
ابل جوجل سناب فيسبوك مايكروسوفت ميتافيرس

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