متخصص تدريب: 3 أجهزة رياضية يجب أن تكون في منزلك (فيديو)

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أكد المتخصص بالتدريب الرياضي محمد الفوزان، على أهمية الرياضة وتقوية البدن من أجل صحة أفضل، وقطع الطريق على الأمراض والآلام.

ونصح الفوزان، خلال لقائه بقناة الإخبارية، بضرورة اقتناء ثلاثة أجهزة رياضية والتدريب عليها، مضيفًا:” يجب أن تكون جزءًا من أثاث منزلك”.

وأوضح أن الأجهزة هي: جهاز السير الكهربائى لأنه محرك لكل عضلات الجسم، و جهاز”الأوبتيكال” الذي يحاكي الجري، والدراجة الثابتة لكونها تستهدف العضلات السفلية.

وأكد الفوزان، أن من لديهم آلام فى المفاصل ومشكلات فى الظهر وخشونة فى الركبة، يمكنهم الاستعانة بجهاز الأوبتيكال بوضعية الجلوس أو الدراجة الثابتة.