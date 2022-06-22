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اليوم بداية “حر الانصراف”.. وخبير طقس يكشف السبب وراء الظاهرة
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اليوم بداية “حر الانصراف”.. وخبير طقس يكشف السبب وراء الظاهرة

اليوم بداية “حر الانصراف”.. وخبير طقس يكشف السبب وراء الظاهرة
٠٦:١:٤٥ ص، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف خبير الطقس د. عبدالله ‌المسند، أن اليوم 23 من يونيو هو بداية ما يسمى بـ “حر الانصراف”.

وأوضح أن حر الانصراف يعنى به انصراف الشمس عن تعامدها على مدار السرطان، وقيل: “لا حر إلا بعد الانصراف”.

وأضاف أن المقصود بقولهم: “لا حر إلا بعد الانصراف”، هو أن الحر الشديد يبدأ عند انصراف الشمس عن تعامدها فوق مدار السرطان، وذلك في 21 من يونيو من كل عام، وهذا يمثل بدايته، حيث يشتد نهاية شهر يوليو وبداية شهر أغسطس.

وأشار إلى أن مدار السرطان يمر فوق المملكة، وعلى وجه التحديد يمر جنوبي حوطي بني تميم ومهد الذهب، وما بين ينبع ورابغ، لافتًا إلى أن درجة الحرارة في مثل هذه الأيام من منتصف شهر يونيو عادة ما تُسجل في جنوب العراق والكويت وشرق المملكة الأعلى على مستوى العالم.

كما توقع خبير الطقس أن يشهد اليوم عدة ظواهر أرصادية مختلفة؛ مثل:

1 – الشمس بإذن الله تدخل فلكيًا برج التوأمين.

2 –  اليوم يوافق 1 السرطان 1400هجري شمسي.

3 –  ينتهي قصر الليل وطول النهار ويبدأ الليل بالزيادة.

الكلمات الدلالية:
المسند تعامد الشمس حر الانصراف شدة الحرارة مدار السرطان

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