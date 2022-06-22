كيف يمكن الحصول على البروتين من نبات البطاطس؟ دراسة علمية تجيب

تواصل – فريق التحرير:

أُجريت دراسة علمية بجامعة ماستريخت في هولندا، لتقييم كيف تعزز بروتينات البطاطس التفاعلات البنائية التي تزيد من كتلة العضلات.

وكشفت الدراسة التي نشرها موقع “Medical News Today” أن تركيبة الأحماض الأمينية لبروتين البطاطس تشبه إلى حد بعيد تركيبة بروتين الحليب، كما أنها توفر الكمية الكافية من جميع الأحماض الأمينية الأساسية، المصرح بها من قبل منظمتي الصحة العالمية WHO، والأغذية والزراعة FAO، وجامعة الأمم المتحدة UNU.

وخضع 24 مشاركًا للبحث الذي اعتمدته الدراسة، لتناول مشروب يحتوي على 30 جرامًا من بروتين البطاطس، أو بروتين الحليب، وتحليل عينات الدم وخريطة العضلات، للمشاركين الذين جرى اختيارهم من الرجال الأصحاء، تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، على مدى سنة و10 أشهر، من إبريل 2018 إلى فبراير 2020.

وتوصلت الدراسة كما نقل موقع “العربية” عن الباحث الرئيس، فان لون، أستاذ فسيولوجيا التمارين والتغذية في المركز الطبي بجامعة ماستريخت، إلى أن تناول البروتين المشتق من البطاطس يمكن أن يزيد من معدلات البروتين العضلي، أثناء الراحة وممارسة الرياضة، وأن هذه الاستجابة لا تختلف عن تناول كمية مساوية من بروتين الحليب.

وأوضح فان لون أوجه القصور في الدراسة التي أجراها مع زملائه، حيث إن أعداد المشاركين كانت قليلة للغاية، علاوة على أنهم كانوا ذكورًا فقط، في حين حذر باحثون في دراسة، أجريت عام 2021، من وجود اختلافات بين الجنسين في البنية الجسدية والهرمونات والأيض.

وأظهر البحث العلمي في هذا الاتجاه، رأيًا مخالفًا لما أقرته أبحاث سابقة، بخصوص الاعتماد على البروتين النباتي، بديلاً عن الحيواني.