255 قتيلًا و150 جريحًا جراء زلزال عنيف ضرب أفغانستان وباكستان والهند

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لقي ما لا يقل عن 255 شخصًا حتفهم بينما أصيب 150 آخرين، جراء زلزال قوي ضرب ولايتي خوست وبكتيكا جنوب شرقي أفغانستان.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي، أن الزلزال خلّف حتى الآن 255 قتيلاً و150 جريحًا، بعدما ضرب ولايتي خوست وبكتيكا جنوب شرقي البلاد.

فيما كشف مسؤول بالهلال الأحمر الأفغاني، أن زلزالا مدمرًا ضرب جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن مصرع وإصابة المئات من الأشخاص بمديرية كيان بولاية بكتيكا في إقليمي خوست وبكتيكا.

وأوضح مدير منطقة الهلال الأحمر الجنوبي الغربي، إلياس خيل ناصري، أنه تم استخراج عشرات الجثث من تحت الأنقاض في ولاية خوست، مشيرًا إلى انقطاع خدمة الهواتف بسبب الكارثة، وأنه سيتم الكشف عن تفاصيل أخرى بشكل لاحق، حسب “سبوتنيك”.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن المئات في ولاية بكتيكا سقطوا ما بين قتيل وجريح، جراء الزلزال المدمر الذي بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر.

وأكد مركز رصد أوروبي، أن الزلزال شعر به 119 مليون شخص في أفغانستان وباكستان والهند.