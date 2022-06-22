65 مليون رحلة..7 مطارات وموانئ بالمملكة ضمن أفضل 100 بالعالم

تواصل- فريق التحرير

حققت 7 مطارات وموانئ بالمملكة مراكز متقدمة في قائمتي أفضل ميناء ومطار بالعالم، وتنفيذ 65 مليون رحلة في تطبيقات نقل الركاب خلال العام الماضي.

وكشفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، أنه تم نقل 3 ملايين مسافر عبر شبكات السكك الحديدية «سار» الثلاث (الشرق – الشمال -– الحرمين السريع) والحصول على شهادة المحتوى المحلي بعد تجاوز نسبة 41,63% من مجمل أعمال التوريد للشركة، واكتمال أعمال إعادة التأهيل لمحطة جدة المركزية، وإعادة تسيير الرحلات لقطار الحرمين السريع، وفقًا لـ”المدينة”.

وأشارت الوزارة في تقرير لها أن ذلك يأتي في إطار ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وشملت إنجازات قطاع الخطوط الحديدية اتفاقية امتياز الميناء الجاف بهدف رفع الكفاءة التشغيلية لتصل 1,5مليون حاوية يتم نقلها في الاتجاهين بين الرياض والدمام بحلول عام 2030 ، ونقل21 مليون طن من المعادن والبضائع، وإنهاء كافة العمليات التنظيمية لإعادة هيكلة الخطوط الحديدية تحت مظلة (سار)، وإكمال سنة عمل بدون إصابات أو هدر للوقت بمعدل3,6 مليون ساعة عمل، وتوفير أكثر من 9150 ساعة عمل بواسطة أتمتة العمليات الروبوتية (RPA).

وسلط التقرير على قطاع الطيران، حيث تم تدشين مطار عرعر الجديد والعمل على مشروع التحول المؤسسي للمطارات لتعزيز حوكمة النقل الجوي وتوقيع اتفاقية بين المملكة و(أياتا) لإقامة مقر للاتحاد في المملكة، وتوقيع عقد الرخصة الثانية لمناولة الشحن الجوي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وإطلاق برنامج تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، وافتتاح مركز المراقبة والتحكم الأمني بمطار العلا الدولي، وحصول أربعة مطارات على مراكز متقدمة في قائمة أفضل 100 مطار بالعالم، وتصنيف ناقلين وطنيين في قائمة أفضل 100 ناقل جوي على مستوى العالم، كما ارتفع التصنيف الدولي لأداء الموانئ السعودية إلى المـركز الـ16 عالـميًا في حجم كميات المناولة، ودخلت 3 موانئ سعودية ضمن أكبر 100 ميناء بالعالم.

كان مطار الملك خالد الدولي قد حصد جائزة أفضل مطار تطورًا لعام 2022، على هامش مؤتمر Passenger Terminal Expo في باريس خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية، والتي تختص بتقييم شركات الطيران والمطارات بين أكثر من 550 مطارًا حول العالم.

كما حصل على المركز 29 في ترتيب قائمة سكاي تراكس لأفضل 100 مطار حول في العالم، متقدماً 29 مركزًا بعد أن كان في المركز 58 في تصنيف العام الماضي، كما حقق المطار المركز الثالث في قائمة أفضل 10 مطارات في الشرق الأوسط.