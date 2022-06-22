“الموساة الجديد”.. وضع اللمسات النهائية لأول مستشفى رقمي في المدينة (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير

كشفت إمارة منطقة المدينة المنورة، عن وضع اللمسات النهائية لأول مستشفى رقمي، والذي يحمل اسم “الموساة الجديد”.

وأوضحت أنه تم إنشاء المستشفى على مساحة 55 ألف متر مربع في مدينة المعرفة الاقتصادية، وأن طاقته الاستيعابية تصل إلى 200 سرير.

وأشارت خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها في “تويتر، أن المستشفى الرقمي يشتمل على خدمات طبية متخصصة ومتكاملة.

وأكدت أن المستشفى يعتمد على خدمات التقنية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات الطبية، وذلك من خلال:

1 – المختبر الرقمي.

2 – الصيدلية الذكية.

3 – عرفة عمليات رقمية.

4 – مشروع الطب الاتصالي للأشعة.

5 – مشروع نظام التواصل وأرشفة الصور القلبية.

وأضافت أن المستشفى الجديد يسهم كثيرًا في موضوع تحسين الرعاية الطبية لخدمة سكان وزوار المدينة المنورة.