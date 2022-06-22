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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء مقابل الريال

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء مقابل الريال
٠٦:١:٥٥ ص، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء الموافق 22 من يونيو، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم  3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.9512

وجاءت أسعار العملات أمام الريال اليوم كالآتي:

الدرهم الإماراتي 1.0209

الدينار البحريني 9.9469

الدينار الكويتي 12.2210

الريال العماني 9.7390

الريال القطري 1.0297

الجنيه الإسترليني 4.5958

الين الياباني 0.0278

كان سعر اليورو قد زاد، أمس، بنسبة 0.5% إلى 1.0563 دولار، بدعم من اعتزام البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة لاحتواء التضخم، في حين لامس الين الياباني مجددًا أدنى مستوياته في 24 عامًا متأثرًا باستمرار انتهاج بنك اليابان المركزي لسياسة نقدية شديدة التيسير.

وأورد موقع “العربية” نقلاً عن كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، قوله إن البنك سيرفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه في يوليو، لكنه لم يحدد بعد حجم رفع الفائدة في اجتماعه خلال سبتمبر، مشيرًا إلى أن رفعًا أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس قد يكون متوقعًا.

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