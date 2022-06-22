الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
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خدمة اليوم.. التحقق من صلاحية الهُوية الوطنية بـ 4 خطوات
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خدمة اليوم.. التحقق من صلاحية الهُوية الوطنية بـ 4 خطوات

خدمة اليوم.. التحقق من صلاحية الهُوية الوطنية بـ 4 خطوات
٠٥:١:٢٢ ص، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن للمواطنين التحقق من صلاحية الهُوية الوطنية بكل سهولة، كخدمة رقمية متاحة للجميع.

وأضافت أن “التحقق من صلاحية الهوية الوطنية”، كخدمة إلكترونية تقدمها “الأحوال المدنية”، تمكن الجهات الحكومية والأهلية والمواطن من الاستعلام عن صلاحية الهوية الوطنية، عن طريق هذه الخطوات:

* الخطوات:

1 – ادخل على منصة أبشر.

2 – اختر خدمة التحقق من صلاحية الهوية.

3-  أدخل رقم السجل المدني.

4 – أدخل رقم نسخه الهوية الوطنية.

* المتطلبات:

1 – أن يكون حساب أبشر مسجلاً ومفعلاً للمستفيد.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “00966112297700 – 920022133″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني: ( اضغط هنا ).

الكلمات الدلالية:
الأحوال المدنية التحقق من صلاحية الهوية الوطنية خدمة اليوم وزارة الداخلية

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