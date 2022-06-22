خدمة اليوم.. التحقق من صلاحية الهُوية الوطنية بـ 4 خطوات

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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن للمواطنين التحقق من صلاحية الهُوية الوطنية بكل سهولة، كخدمة رقمية متاحة للجميع.

وأضافت أن “التحقق من صلاحية الهوية الوطنية”، كخدمة إلكترونية تقدمها “الأحوال المدنية”، تمكن الجهات الحكومية والأهلية والمواطن من الاستعلام عن صلاحية الهوية الوطنية، عن طريق هذه الخطوات:

* الخطوات:

1 – ادخل على منصة أبشر.

2 – اختر خدمة التحقق من صلاحية الهوية.

3- أدخل رقم السجل المدني.

4 – أدخل رقم نسخه الهوية الوطنية.

* المتطلبات:

1 – أن يكون حساب أبشر مسجلاً ومفعلاً للمستفيد.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “00966112297700 – 920022133″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني: ( اضغط هنا ).