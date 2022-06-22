الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
بعد إجلاء مليوني شخص إلى روسيا.. الرئيس الأوكراني: الوضع صعب للغاية
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بعد إجلاء مليوني شخص إلى روسيا.. الرئيس الأوكراني: الوضع صعب للغاية

بعد إجلاء مليوني شخص إلى روسيا.. الرئيس الأوكراني: الوضع صعب للغاية
٠٤:١:٢٢ ص، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أن الوضع العسكري في إقليم لوجانسك شرقي البلاد، صعب للغاية.

وأوضح أنه إذا فشلت أوكرانيا في مواجهة العدوان فإن جيرانها الآخرين سيتعرضون لعدوان من روسيا، مؤكدًا أن المحيطين بالرئيس الروسي لا يهددون دول البلطيق فحسب بل يهددون بولندا ومولدوفا، وأن روسيا لن تتوقف في أوكرانيا لأن الروس يرون كامل أراضي الاتحاد السوفيتي السابق كأرضهم الخاصة.

فيما كشفت سلطات لوجانسك الأوكرانية، أن 568 شخصًا بينهم 38 طفلاً ما زالوا يقيمون في ملاجئ مصنع آزوت، مؤكدة أن القوات الروسية تستولي على بلدة توشكيفكا وتقصف ليسيتشانسك بكثافة.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إجلاء أكثر من مليوني شخص من المناطق الخطرة في منطقتي دونيتسك ولوجانسك إلى روسيا.

وأوضحت أنه تم إجلاء 2،947 شخصًا، من بينهم 3826 طفلاً، إلى روسيا، من مناطق خطرة في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزيرة الخارجية البريطانية، أنها بصدد فرض عقوبات على روسيا حتى يتم الانسحاب الروسي وبشكل كامل، مؤكدة أن سياسة العقوبات مستمرة طالما لم تنسحب روسيا من أوكرانيا.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا بريطانيا دونباس روسيا زيلنسكي لوجانسيك

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