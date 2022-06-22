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صندوق النقد يشيد بقوة اقتصاد المملكة
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صندوق النقد يشيد بقوة اقتصاد المملكة

صندوق النقد يشيد بقوة اقتصاد المملكة
٠٥:١:١٨ ص، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أشاد خبراء صندوق النقد الدولي، بقوة الاقتصاد والوضع المالي للمملكة، مؤكدين أن الآفاق الاقتصادية إيجابية على المديين القريب والمتوسط.

وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6% في العام الجاري 2022، وارتفاع النمو غير النفطي إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4%، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط، وفقًا لـ”الإخبارية”.

وأشار بيان صندوق النقد الدولي، الذي صدر عقب اختتام زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2022، إلى أن المملكة حققت نجاحًا في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وخلال شهر مايو الماضي، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة أعلى معدل نمو خلال السنوات العشر الماضية، بنسبة 9.6% خلال الربع الأول من عام 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، وفق الإعلان الرسمي من الهيئة العامة للإحصاء.

وحسب التقديرات الإحصائية، ارتفعت معدلات النمو بفضل الزيادة التي حققتها الأنشطة النفطية بنسبة 20.4%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7%، وكذلك أنشطة الخدمات الحكومية التي حققت ارتفاعًا نسبته 2.4%.

بينما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا، ارتفاعًا نسبته 2.2% في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالقترة نفسها من العام الماضي، بفضل النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 2.9%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.5%، فيما شهدت أنشطة الخدمات الحكومية انخفاضًا بنسبة 0.9%.

الكلمات الدلالية:
اقتصاد المملكة التضخم في السعودية صندوق النقد الدولي فيروس كورونا

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