توقعات “الأرصاد” لطقس اليوم: شديد الحرارة مع أمطار ورياح مثيرة للأتربة والغبار

تواصل – واس:

* طقس شديد الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على الأجزاء الجنوبية خاصةً من المنطقة الشرقية.

* رياح مثيرة للأتربة والغبار

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة القصيم، كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

* سحب رعدية ممطرة

وأوضح أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة، كما يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على الأجزاء الجنوبية خاصةً من المنطقة الشرقية.

* حركة الرياح

وأضاف أن حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 18- 38 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي.

* ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

* الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية بسرعة10- 25 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.