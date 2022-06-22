هل انشغالي عن زوجتي لـ «طلب العلم» يُعد من التقصير في حقوقها؟

تواصل ـ فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، الانشغال عن حقوق الزوجة بإعداد الرسالة العلمية.

جاء ذلك في رد من الشيخ الخضير على سؤال ورد في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ جاء فيه: هل تفرغي لإنجاز رسالة علمية وانشغالي بها عن زوجتي يُعد من التقصير في حقوقها؟

وأجاب الشيخ بقوله: نعم، إذا قصَّر عن واجباتها وفرَّط في حقوقها لا يجوز له ذلك، مع أن تفرغه لإنجاز الرسالة قد يكون من باب المندوب، وما أوجب الله لزوجته عليه واجب، ولا يُعارَض المندوب بالواجب.

وأضاف الشيخ: وإذا طالبَتْ الزوجة بحقوقها أُلزِم بها ولو كان على حساب رسالته، وإذا سامحته من باب التعاون على إنجاز هذه الرسالة التي قد تعود بالخير والنفع للأسرة كلها فهذا شأنها، وتثاب على ذلك -إن شاء الله تعالى- لاسيما إذا كانت الرسالة في موضوع علمي مما حث الشرع عليه.