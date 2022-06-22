الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
هل الإمساك يسبب نزيفًا داخل الجهاز الهضمي؟ استشاري يجيب
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صحة

هل الإمساك يسبب نزيفًا داخل الجهاز الهضمي؟ استشاري يجيب

هل الإمساك يسبب نزيفًا داخل الجهاز الهضمي؟ استشاري يجيب
١٢:١:٥٠ ص، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية، سبب ظهور النزيف داخل الجهاز الهضمي لدى البعض.

وقال الذيابي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، ردا على سؤال “هل الإمساك يسبب نزيف داخل الجهاز الهضمي؟” الجواب: نعم.

وأضاف د. عبدالله الذيابي أن الإمساك يضر القولون ويسبب نزيف بعدة طرق منها على سبيل المثال:

– جيوب القولون

– البواسير

– الشرخ الشرجي

الكلمات الدلالية:
الإمساك النزيف عبدالله الذيابي نزيف الجهاز الهضمي

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