هل الإمساك يسبب نزيفًا داخل الجهاز الهضمي؟ استشاري يجيب
تواصل – فريق التحرير:
أوضح د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية، سبب ظهور النزيف داخل الجهاز الهضمي لدى البعض.
وقال الذيابي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، ردا على سؤال “هل الإمساك يسبب نزيف داخل الجهاز الهضمي؟” الجواب: نعم.
وأضاف د. عبدالله الذيابي أن الإمساك يضر القولون ويسبب نزيف بعدة طرق منها على سبيل المثال:
– جيوب القولون
– البواسير
– الشرخ الشرجي
هل الإمساك يسبب نزيف داخل الجهاز الهضمي؟
الجواب: نعم، الإمساك يضر القولون ويسبب نزيف بعدة طرق، منها:
👈 جيوب القولون
👈 البواسير
👈 الشرخ الشرجي
— د. عبدالله الذيابي (@DrAbdullahA1) June 21, 2022