الكويت : 20 رحلة جوية لنقل 5622 حاجًا إلى الأراضي المقدسة

تواصل ـ فريق التحرير:

تنطلق بمشيئة الله تعالى أولى طلائع رحلات حجاج بيت الله الحرام لهذا العام من مطار الكويت الدولي إلى الأراضي المقدسة في 3 يوليو المقبل.

ونقلت صحيفة “القبس” عن المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان، قوله: «اكتمال جدولة 20 رحلة جوية، وأخرى إضافية، لنقل نحو 5622 حاجاً إلى الأراضي المقدسة».

وأكد الفوزان أنه «تم توزيع حصص ومقاعد حجاج بيت الله على شركات الطيران، وفقاً لسياسة الإدارة العامة للطيران المدني، بما يخدم سوق النقل الجوي في البلاد ويخدم الحجاج ويحقق العدالة بين الشركات».

إجراءات «الطيران المدني» للتعامل مع حجّ هذا العام

1 ــ خطة متكاملة لضمان راحة الحجيج في الذهاب والإياب.

2 ــ اجتماعات مع جهات ذات علاقة لتسهيل مغادرة الحجاج.

3 ــ توزيع مقاعد الحجاج على 4 شركات طيران.

4 ــ 3 مبانٍ في المطار تستقبل 5622 حاجاً لتخفيف الازدحام.

5 ــ حملات الحج مسؤولة عن تسليم الحقائب في الذهاب والعودة.

6 ــ موظفو إسناد في صالتي المغادرين والقادمين.

7 ــ توفير «كاونترات» إضافية لتلافي الازدحام.

8 ــ ترتيب مواعيد الرحلات لتتوافق مع الحجاج.