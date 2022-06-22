فرحة لا توصف.. مسلمون يشترون كنيسة ويحولونها إلى مسجد في ليفربول (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق، فرحة غامرة لعدد من المسلمين في بريطانيا بعد نجاحهم في شراء كنيسة وتحويلها إلى مسجد.

وظهر أربعة من المسلمين في مدينة ليفربول تمكنوا من شراء كنيسة وشرعوا في تحويلها إلى مسجد وأذنوا داخل الكنيسة بعد شرائها.

ورفع أحد المسلمين الأربعة الأذان كاملاً داخل الكنيسة، كما لوح للكاميرا بصك الشراء الذي تمكن من خلاله من شراء الكنيسة.

وانهالت التعليقات فرحا وسرورا بهذا المقطع، داعين لهم بحسن القبول وأن يجزيهم الله خيرا جراء هذا العمل.