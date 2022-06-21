عملية نوعية للجيش الأوكراني.. وخسائر فادحة للقوات الروسية في «جزيرة الثعبان»

تواصل – فريق التحرير:

وجهت القوات الأوكرانية، ضربة موجعة لقوات روسية تتمركز في “جزيرة الثعبان” الاستراتيجية، بعد نقل أسلحة وأنظمة صاروخية إليها، وفقا لما أعلنته قيادة العمليات الجنوبية في الجيش الأوكراني مساء أمس الثلاثاء.

وأوضحت قيادة العمليات الجنوبية في الجيش الأوكراني، على صفحتها بموقع “فيسبوك”، أنه “تم توجيه ضربة نحو الجزيرة بأسلحة ووسائل تدمير مختلفة”، مما أسفر عن “خسائر كبيرة” للروس.

في سياق متصل، أكدت وكالة الأنباء الأوكرانية أن الجيش الأوكراني قضى على 26 جنديا روسيا، ودمر دبابة معادية ومركبة مدرعة متعددة الأغراض، جنوبي أوكرانيا”.

يذكر أن جزيرة الثعبان الأوكرانية تقع على بعد حوالي 35 كيلومترا من ساحل البحر الأسود، ظهرت بشكل مؤثر في وقت مبكر من الحرب، عندما تحدى حرس الحدود الأوكرانيون المتمركزون هناك الأوامر الروسية بالاستسلام، وتشكل نقطة استراتيجية بسبب موقعها.