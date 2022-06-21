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بعد الإمارات.. «جدري القرود» يصل الكويت
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صحة

بعد الإمارات.. «جدري القرود» يصل الكويت

بعد الإمارات.. «جدري القرود» يصل الكويت
١١:١:٥٧ م، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أثبتت فحوصات خاصة بالكشف عن فيروس جدري القرود، أن الفيروس وصل إلى الكويت، بالإضافة إلى أن الفحوصات تتضمن اختبار PCR يتم على عينة من الأنف.

وكانت وزارة الصحة الكويتية طلبت التطعيم الواقي من المرض وتنتظر وصوله، موضحة أنه سُيعطى لحالات الإصابة الشديدة والمخالطين فقط، ولن يكون بشكل مجتمعي مثلما تم مع فيروس كورونا.

وشددت على أن الأدوية المعالجة لهذا المرض متوافرة، لافتة إلى أن الوزارة انتهت من تجهيز غرف عزل في أحد المستشفيات، في حال رصد أي إصابات.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية، أعلنت في 30 مايو عن تسجيل 5 إصابات جديدة بجدري القرود، وقبلها بإسبوع سجلت 3 حالات إصابة بفيروس جدري القرود يوم 25 مايو.

الكلمات الدلالية:
الإمارات الكويت جدري القرود عزل المخالطين

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