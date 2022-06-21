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بالإنفوجراف.. 8 خطوات للتعامل مع «الطفل العنيد» داخل الأسرة
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الطفل

بالإنفوجراف.. 8 خطوات للتعامل مع «الطفل العنيد» داخل الأسرة

بالإنفوجراف.. 8 خطوات للتعامل مع «الطفل العنيد» داخل الأسرة
١٠:١:١٥ م، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشر د.نادر الرحيلي استشاري وأستاذ الطب النفسي للأطفال، إنفوجرافيك عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، يوضح بالخطوات طريقة التعامل مع الطفل العنيد.

وتشمل خطوات وآلية التعامل مع الطفل العنيد ما يلي:

1- تحدث إلى طفلك كي يتعلم الطفل التعبير بالكلام بدلا من العناد

2- لا تصرخ بوجه الطفل لأن الصراخ يجعل الطفل أكثر عنادا

3- أطهر له الاحترام .. وهذا لا يعني عدم الحزم في المواقف التي تتطلب ذلك

4- شجعه وكافئه: عزز سلوكه الإيجابي ليحل محل السلوك السلبي

5- لا تعنفه: لا تجعل طفلك خائفا منك لأنه بذلك لن يتعلم شيئا

6- لا تستعجل التغيير: حاول تعديل سلوك  الطفل خطوة بخطوة

7- الهدوء والبعد عن العصبية: فطفلك يتعلم منك كيف يتفاعل مع الأحداث

8- اتفاق الوالدين حول طريقة التعامل مع الطفل: ذلك يسهل كثيرا من عملية تغيير السلوك

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