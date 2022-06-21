بالإنفوجراف.. 8 خطوات للتعامل مع «الطفل العنيد» داخل الأسرة
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نشر د.نادر الرحيلي استشاري وأستاذ الطب النفسي للأطفال، إنفوجرافيك عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، يوضح بالخطوات طريقة التعامل مع الطفل العنيد.
وتشمل خطوات وآلية التعامل مع الطفل العنيد ما يلي:
1- تحدث إلى طفلك كي يتعلم الطفل التعبير بالكلام بدلا من العناد
2- لا تصرخ بوجه الطفل لأن الصراخ يجعل الطفل أكثر عنادا
3- أطهر له الاحترام .. وهذا لا يعني عدم الحزم في المواقف التي تتطلب ذلك
4- شجعه وكافئه: عزز سلوكه الإيجابي ليحل محل السلوك السلبي
5- لا تعنفه: لا تجعل طفلك خائفا منك لأنه بذلك لن يتعلم شيئا
6- لا تستعجل التغيير: حاول تعديل سلوك الطفل خطوة بخطوة
7- الهدوء والبعد عن العصبية: فطفلك يتعلم منك كيف يتفاعل مع الأحداث
8- اتفاق الوالدين حول طريقة التعامل مع الطفل: ذلك يسهل كثيرا من عملية تغيير السلوك
⛔️طفلي عنيد جدا و لا أعرف كيف أتعامل معه pic.twitter.com/ZixO4mAisq
— د.نادر الرحيلي (@Dr_alrahili) June 20, 2022