تصريح صادم من«بايدن»: نحتاج المزيد من الأموال استعدادًا لجائحة قادمة

تواصل- فريق التحرير:

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريحات له :” نحتاج المزيد من المال، ليس لأجل لقاحات الأطفال فقط، بل لأجل الجائحة القادمة، سيكون هناك جائحة أخرى”.

وأضاف الرئيس الأمريكي- حسب قناة الحرة- ، أنه يخطط للتحدث مع الرئيس الصيني، مشيرًا إلى أنه لم يتغير شيء بخصوص رحلته إلى دولة الاحتلال.

وأمس أوصى مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكي” CDC” بلقاحات كورونا للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 6 أشهر، ما يسمح ببدء توزيعها فى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

جاءت خطوة مركز السيطرة على الأمراض بعدما صوتت لجنة من مستشارى المركز فى وقت سابق السبت للتوصية بلقاحات كورونا لهؤلاء الأطفال.

وقالت روشيل والينسكي، مديرة مركز السيطرة على الأمراض، فى بيان، “نعلم أن ملايين الآباء ومقدمي الرعاية حريصون على تطعيم أطفالهم الصغار، وبقرار اليوم، يمكنهم ذلك”.

ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية على لقاح موديرناModerna للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات، ولقاح فايزر Pfizer-BioNTech للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات، موضحا لقاح فايزر مصرح به بالفعل للأطفال فوق سن الخامسة.