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نصرة لرسول الله ﷺ.. مسلمو المالديف يقتحمون ناديًا تجمع فيه الهندوس (فيديو)
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نصرة لرسول الله ﷺ.. مسلمو المالديف يقتحمون ناديًا تجمع فيه الهندوس (فيديو)

نصرة لرسول الله ﷺ.. مسلمو المالديف يقتحمون ناديًا تجمع فيه الهندوس (فيديو)
١١:١:١٩ م، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

اقتحمت جماعات من المسلمين في المالديف وهم يرفعون رايات كتب عليها (لا اله إلا الله)، ناديا اجتمع فيه الهندوس وذلك نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد الإساءات المتكررة من الحزب الحاكم في الهند والذي يقوده الهندوس.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر المجموعات المسلمة وهي تقتحم ناديا اجتمع فيه الهندوس بأعداد كبيرة وكانوا بصدد الاحتفال بفعاليات يوم اليوغا العالمي الذي نظمته البعثة الهندوسية في المالديف.

كما يظهر في الفيديو رجال من الشرطة المالديفية، يحاولون التصدي للمسلمين الغاضبين لأجل نصرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهم يوقوعون الطاولات المعدة للحفل الهندوسي على الأرض.

الكلمات الدلالية:
إساءات الهند اللحزب الهندوسي مسلمو المالديف نصرة لرسول الله

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